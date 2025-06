Laurita Fernández compartió un conmovedor mensaje en sus redes sociales donde se mostró visiblemente angustiada por su estado de salud. Entre lágrimas, la actriz explicó que debió suspender sus funciones del fin de semana de La cena de los tontos debido a un fuerte virus que la dejó sin fuerzas para trabajar.

Laurita publicó su mensaje este domingo por la noche al natural, sin maquillaje, y con total honestidad habló del difícil momento que está atravesando. "Me sentía muy, muy, muy mal y no pude hacer las funciones de ayer y hoy“, escribió en una historia de Instagram.

Foto: Instagram @holasoylaurita

Profundamente movilizada, Fernández expresó lo difícil que fue para ella tomar esa decisión. “Me pone muy triste la situación, porque saben lo que me cuesta tomar la decisión de no poder hacer función”, señaló.

LAURITA FERNÁNDEZ EXPLICÓ POR QUÉ DEJÓ DE HACER LA CENA DE LOS TONTOS ESTE FIN DE SEMANA

“No me animaba a mostrarles cómo estoy, pero leyendo sus mensajes sentí la necesidad de compartirles mi sentir en este momento“, agregó la actriz en su descargo. Además, la conductora aprovechó para dirigirse directamente al público que sigue la obra y la acompaña a diario.

“Solo puedo decirles: perdón y gracias por entender. Odio no estar óptima, tener que parar, la impotencia que me da que no me responda el cuerpo, sentirme mal... pero a veces el virus te agarra igual".

Laurita Fernández (Foto: Movilpress)

La actriz también agradeció el “aguante” al equipo técnico y artístico: “Gracias al equipo de La cena de los tontos, que me bancó”, escribió. Finalmente, dejó un mensaje esperanzador para su público: “Ya me estoy ocupando para recuperarme, porque el jueves próximo estoy ahí con todo”.

