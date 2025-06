Recién salida de la casa de Gran Hermano, tras cuatro meses de aislamiento, Katia “La Tana” Fenocchio fue a LAM y reveló que sueña con concretar un proyecto laboral para “asegurar” el bienestar económico de su hija y el de ella.

Foto: captura de pantalla de América, LAM.

“Siempre me la rebusqué y me rehíce. Me gustaría hacer varias cosas, como tener mi barbería para tener un futuro asegurado, cuando esto se acabe”, dijo la ex GH, pensando en el futuro.

Y se mostró ilusionada con la posibilidad de continuar en el mundo artístico, tras el reality: “Además, me encantaría trabajar en el medio, actuar, hacer publicidad. Lo que sea”.

Con datos en su haber, Laura Ubfal apuntó sobre la ficción en la que Katia fue una actriz extra: “Va a estar en En el barro, es una presa”.

Confirmando lo dicho por la periodista, La Tana agregó: “Tengo fe de que gracias a Telefe y Gran Hermano van a salir más cosas”.

Foto: captura de pantalla de Telefe, Gran Hermano.

GRAN HERMANO: LA TANA FUE ELIMINADA EN EL VERSUS CON EUGENIA

La Tana quedó en el versus con Eugenia Ruiz y el público decidió que se vaya con el 52,4 % de los votos.

El restante, 47,6%, lo acumuló la jugadora de Santiago del Estero.

