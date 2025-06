Melody Luz se cansó y, a raíz de la relación entre Alex Caniggia y Ivana Capialbi, decidió salir a hablar públicamente para contar la verdad detrás de su separación. Además de cuestionar su rol como papá, apuntó directamente contra el mediático a quien acusó de haberle sido infiel durante toda su relación.

Este fin de semana, Melody Luz fue entrevistada en “Infama”, el programa que conduce Marcela Tauro por América Tv, y contó el motivo por el cual decidió finalmente salir a hablar. Cuando le preguntaron si su ex había intercambiado mensajes con Eugenia “China” Suárez, ella no dudó en responder.

Fue la conductora del ciclo quien sacó el tema ya que le habían llegado rumores de un supuesto intercambio de palabras entre el mediático y la actriz. “A ver si a vos te llegó esto... me dicen que él le habría escrito a la China”, lanzó la periodista este domingo en el programa de espectáculos.

Foto: Instagram (@melodyluz)

MELODY LUZ HABLÓ DE LAS INFIDELIDADES DE ALEX CANIGGIA

“Chicos, él les escribió a todas...”, afirmó Melody Luz de manera contundente. “A muchas. Hasta a mis amigas, es un asco”, sentenció. Ante esta declaración, Marcela Tauro volvió a insistir. “Me contaron que ella le dijo algo como: Mejorá la ortografía. ¿Puede ser?“, consultó. ”Seguramente", afirmó la bailarina.

Alex Caniggia le habría enviado mensaje a la China Suárez (Fotos: IG @alexcaniggia / @sangrejaponesa)

Luego de dejar entrever que sí existió un intercambio de mensajes entre Alex Caniggia y la China Suárez, la bailarina contó que el mediático solía a hablarle a mujeres mientras ella estaba embarazada de Venezia, su hija en común.

“Revisando mi celular encontré una captura que me envió una señora que había ido a su programa”, contó, haciendo referencia al ciclo “Los desconocidos de siempre”. “Me dijo: ‘Che, me habló este número, que era el número de él, y me pidió una foto de mis...’”, reveló con un gesto de desagrado.

Por último, Melody Luz contó que, tras muchas sospechas, logró descubrir las infidelidades de Alex Caniggia en el Día del Niño de 2024. “Algo me vibró y dije ‘bueno, voy a ver si sigue haciéndolo’. Claramente, lo estaba haciendo”, dijo sobre el momento en el que revisó el celular de su ex.

“Descubrí una conversación con alguien a la que le decía Nicki, que él le había hablado y había borrado la conversación, pero justo ella le contestó. Y yo digo: ¿quién es Nicki? Nicki es esta chica (Ivana Capialbi), pobre. Creo que le dice Nicki Minaj o algo así“, relató la bailarina sobre la última pareja de su ex.