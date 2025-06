Es un gran momento en el plano sentimental para Julieta Prandi desde que comenzó una nueva historia de amor con Emanuel Ortega 5 años atrás. La modelo habló de su noviazgo y tuvo una dulce reacción al escuchar “Me hace bien”, la canción que le dedicó el artista.

“Estamos en un momento hermoso porque también, como la vida misma, fuimos creciendo los dos”, comenzó diciendo la modelo en Puro Show, el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece.

“Ya estamos hace cinco años juntos y también crecimos un montón y nos acompañamos. Es un gran compañero de vida, Emanuel, es un gran hombre. Y yo me siento muy acompañada, muy contenida, muy amada, respetada. Y viceversa”, agregó.

Asimismo, la entrevistada aseguró estar “muy feliz por él, porque quería ver de vuelta su música” y en cuanto a esta nueva etapa en su vida cerró: “Es un aprendizaje para mí nuevo. No sé si alguna vez me sentí en paz. Me refiero estando con alguien, ¿no? Como en pareja, en refugio. Y la canción también habla un poco de eso, de hacernos bien”.

Julieta Prandi: “(Con Emanuel) estamos en un momento hermoso porque también, como la vida misma, fuimos creciendo los dos”.

LA INESPERADA RESPUESTA DE PAMPITA CUANDO LE PIDIERON QUE ELIJA ENTRE JULIETA PRANDI Y NICOLE NEUMANN

Instalada en Punta del Este en plena temporada de verano (en enero de 2024), Carolina “Pampita” Ardohain dio que hablar al responder una picante pregunta que le hizo Juariu para el canal de streaming, Rumis, donde trabaja junto a Lizardo Ponce, Lola Latorre, Agustín “Cachete” Sierra, Leandro Saifir y Zaira Nara.

“Estás en un barco. De un lado tenés a Nicole Neumann y del otro, a Julieta Prandi. Podés rescatar a una de ellas dos. ¿A quién rescatás?”, disparó la influencer, despertando las risas de sus compañeros y la invitada.

Rápida de reflejos, la modelo respondió: “Qué guachada. Que se ahoguen las dos”. Y aclaró, para no generar ningún malestar entre sus colegas: “Es para no elegir, eh. No es de mala. Se agarran una con la otra y flotan”.

¡Qué momento!