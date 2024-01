Pampita, Roberto García Moritán y Ana García Moritán llegaron a Punta del Este el pasado fin de semana y enseguida fueron a la playa, acompañados por el hermano de la modelo, Guillermo Ardohain, y su pareja, Malena Zermoglio.

Luego de almorzar en La Huella, a la noche asistieron al evento de Oh! La Barra, shooping del que Pampita es madrina. Allí, la modelo llegó acompañada por su esposo y su hija y también posó con las celebridades presentes, como Julieta Poggio y Milett Figueroa.

Pampita, Roberto García Moritán y Ana García Moritán (RSFotos)

Julieta Poggio, Pampita y Milett Figueroa (RSFotos)

Pampita (RSFotos)

LA PREGUNTA DE PAMPITA SOBRE MILETT QUE INCOMODÓ A TINELLI

Luego de la descompensación que Milett Figuera sufrió en el Bailando, Pampita le preguntó a Marcelo Tinelli sobre la salud de su novia: “¿Embarazo? Embarazo, no, ¿verdad?”.

Pampita sorprendió a Marcelo Tinelli con una pregunta súper íntima sobre Milett Figueroa.

Lejos de no responder, Tinelli recogió el guante y respondió: “Que yo sepa, no. No me contó nada”.

“Puede ser, es uno de los síntomas que le baje la presión. Bueno, hay sospechas”, prosiguió la modelo con picardía.