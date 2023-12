Una vez más, quedó demostrado el gran vínculo que mantienen Carolina “Pampita” Ardohain y Benjamín Vicuña luego de mostrarse juntos en un aeropuerto, minutos antes de que el actor viajara a Chile junto a sus cinco hijos.

Así se pudo ver en las fotos que compartió la cuenta de Twitter oficial de LAM donde se la ve a la modelo y al chileno muy compinches, al lado de Bautista, (uno de sus hijos junto a Benicio y Beltrán).

Además, los usuarios no tardaron en reparar en la presencia de Magnolia -la pequeña que Benjamín tuvo con Eugenia “la China Suárez, con quien también tiene a Amancio- quien ya se había mostrado muy cercana a Pampita en otras oportunidades.

¡Familia ensamblada!

Foto: Twitter (@elejercitodelam) Por: Fabiana Lopez

Foto: Twitter (@elejercitodelam)

Foto: Twitter (@elejercitodelam)

PÍCARO COMENTARIO DE PAMPITA TRAS SU FUERTE CRUCE CON MORIA CASÁN EN EL BAILANDO

La tremenda pelea que mantuvieron Moria Casán y Carolina “Pampita” Ardohain en el Bailando sigue dando tela para cortar. E indagada por lo ocurrido en vivo, la modelo lanzó un pícaro comentario en una nota que dio a LAM.

“No hace falta hablar con Moria (después de lo que pasó). No llegué a ver nada porque me acosté muy tarde y hoy me levanté muy temprano. La voy a saludar como siempre”, comenzó diciendo la jurada.

“Yo creo que fue la luna llena. Me influye mucho la luna llena”, agregó, entre risas, dejando en claro que este fenómeno influyó en sus emociones y fue motivo de su tremendo y tenso ida y vuelta con la One.

Por último, indagada sobre si venía acumulando enojos con su colega, Pampita se mostró dubitativa: “No, no sé, no sabría decirte”, expresó. Y aseguró que no cree que vuelva a darse un pase de facturas entre ellas.