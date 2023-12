La tremenda pelea que protagonizaron al aire en Bailando 2023 Pampita y Moria Casán dejó a todos impactados por el veneno que destilaban una contra otra, y a lo largo de este miércoles el archivo vino a despejar dudas sobre el origen de esta bronca.

En Entrometidos, Carlos Monti repasó algunos de los encontronazos que ambas mantuvieron en Bailando 2016, cuando la modelo se incorporó al show, catapultada por enorme escándalo que se armó tras el “Motorhome gate” con Benjamín Vicuña y la China Suárez.

Pampita y Moria Casán en un viejo cruce en Bailando 2016 (Foto: captura eltrece)

“Era olla a presión que saltó por el aire”, analizó Guillermo Pardini. “Venía contenido, contenido, contenido, y cuando le habilitaron el juego saltó por el aire”, agregó el panelista, mientras que Eugenia Schlatter optó por un supuesto enfrentamiento político entre los dos sectores de “la grieta”.

En uno de los videos que mostró la producción de Monti, se ve a Marcelo Tinelli argumentar que “es raro el clima de las chicas”, en referencia a Pampita, Moria y Soledad Silveyra. “O van a Tequila las tres juntas o se agarran a trompadas”, observó el animador, que acotó que “la cosa no fluye”.

Leé más:

Contundente opinión de Coti Romero sobre la pelea de Moria Casán y Pampita en el Bailando

CUÁNDO COMENZÓ LA PELEA ENTRE MORIA CASÁN Y PAMPITA

“Somos mujeres de armas tomar y fálicas”, señaló Moria, pero Pampita explotó y dijo: “Si hay algo que no soy, es fálica”. Cuando le explicaban que Moria había dicho “fálica”, la modelo reafirmó: “No lo digo por eso. Será muchas cosas, pero falsa no soy”, y le reprochó a Moria y a Solita que “se desdoblan”.

“Son una persona acá y en las entrevistas de Este es el show son otras”, agregó, mientras Moria le echaba la culpa al ciclo satélite del Bailando. “Acá está lo mejor y ellos sacan lo peor”, dijo Moria, y aseguró que “le cuesta querer a la gente” por lo que solo “respeta” a Pampita.

“No vine a buscar amor o amigas, yo vine a hacer mi trabajo. Tengo un montón de amigas, no necesito una más”, siguió Pampita, con su sonrisa a prueba de todo. “Yo tampoco quiero ser amiga tuya”, le replicó Moria, pero la modelo le sacó un as que tenía bajo la manga: “Ya lo sé, me lo demostrás constantemente”, le dijo.

Pampita y Moria Casán en un viejo cruce en Bailando 2016 (Foto: captura eltrece)

“Constantemente, desde que estoy acá te molesto profundamente”, agregó Pampita, alentada por el público. Molesta por el hecho de perder en popularidad con la otra jurado, Moria desvió el foco de atención a la tribuna y los instó: “¡Cállense que son decorado, falsos! ¡Son cartoneros de fama!”.

Leé más:

Así fue el cara a cara en vivo de Moria Casán y Pampita tras la fuerte pelea en Bailando 2023: el video

ASÍ FUE EL DURÍSIMO CRUCE DE PAMPITA Y MORIA CASÁN EN BAILANDO 2016

Tras sugerir que Pámpita estaba enojada con ella por decir que tenía “un enganche con señores que le eran infieles”, Moria recalcó que “ella trabaja para el show”. “Vos no venís acá para nada, no venís a hablar de tu vida privada ni de nada, ¿para qué estás acá?”, la desafió.

“Vengo a calificar a gente que baila”, se defendió Pampita. “Este es un show. Se llama show y yo les contesto a los chicos cuando preguntan por vos, no te analizo. Esto es un show y hay que ser funcional al show, mi amor”, arremetió de nuevo Moria.

“Yo no transo con mi vida privada”, le replicó Pampita. “Bueno, mi amor, ubícate. No tenés concepto del show y yo sí, hace 10 años que trabajo acá”, cerró Moria, en esa ocasión, aunque su rol en el jurado terminó en 2017 y no retomó hasta 2023.

Leé más:

Fuertísima pelea de Moria Casán con Pampita en el Bailando: “Dejá de gritar, ridícula”