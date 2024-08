El comienzo del amor entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi quedó en el ojo de la tormenta, luego de que Ana Paula Dutil contara su verdad sobre el final de su matrimonio de 20 años con el padre de sus hijos menores, y el comienzo del romance del cantante con la ,modelo.

“Estábamos viviendo juntos todavía cuando ellos se conocieron”, afirmó en Socios del Espectáculo.

“Pero estábamos separados”, aclaró de inmediato con picardía.

Triángulo amoroso.

De todas formas, ¿a cuatro años? de ese episodio, Dutil desdramatizó: “Le pasó a él, me podría haber pasado a mí. Yo creo que ahí estuvo en juego mi ego diciendo... ‘¡Qué rápido que me reemplazó!’, pero es parte de la vida”.

Ana Paula Dutl.

“Uno se enamora y no elige cuándo, ni dónde, ni cómo, ni de quién. Es así”, enfatizó.

LA RELACIÓN DE ANA PAULA DUTIL CON EMANUEL ORTEGA Y JULIETA PRANDI

“Hoy estoy muy bien con la relación con él, con Julieta. Mis hijos la adoran. No somos amigas, pero tengo muy buena relación con ella. Bárbaro, la verdad”.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi.

Aunque insistió en que no pasaron los dos años que dijo Prandi de separados hasta que arrancó el amor con Ortega: “Emanuel, Julieta y yo sabemos que no fue así, pero está todo más que bien porque, te repito, me podría haber pasado a mí también”.

Emanuel Ortega y Julieta Prandi.

“Lo único que me dolió fue el ego, porque en realidad la decisión de separarnos fue a dos. (...) Lo que pasa es que estuvimos 20 años juntos. En ese momento yo decía, ‘guau, qué rápido’, pero me puede pasar a mí también, podría haber pasado a mí también, pero no me pasó”.

“En ese momento yo decía, ‘guau, qué rápido’, pero me puede pasar a mí también, podría haber pasado a mí también, pero no me pasó”.

“Jamás reclamé explicaciones porque la respuesta estaba. Porque se enamoró. Nunca le dije absolutamente nada de Emanuel, nunca jamás. No hubo reclamos tampoco, porque no había lugar para dar reclamos, no había lugar, porque no había nada que reclamar”, cerró Ana Paula Dutil sobre Emanuel Ortega y Julieta Prandi.