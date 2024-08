Ana Paula Dutil habló en A la Barbarossa de la salud mental tras sufrir depresión: “Yo tuve un intento de suicidio y eso y cuando eso pasó sentí que para mi familia era una especia de delincuente”.

“No los juzgo porque no se habla mucho de salud mental en general, sentí culpa obviamente. Yo no creo que al mencionar la palabra suicidio genere más suicidio, al contrario, al no hablarlo pasa más y hay que hablarlo”, reflexionó.

Ana Paula Dutil en A la Barbarossa.

Al final, la expareja de Emanuel Ortega remarcó: “Nos tenemos que reeducar con el tema, pasó en mi familia y a mí me ayudó hablar. Yo sigo en un proceso de sanación hasta el día de hoy”.

ANA PAULA DUTIL CONTÓ EL MOTIVO DE SU SEPARACIÓN DE EMANUEL ORTEGA

Ana Paula Dutil contó en diálogo con el programa de Ángel de Brito cómo fue cuando se separó de Emanuel Ortega, quien actualmente está en una relación con Julieta Prandi, y dio a conocer el motivo de la ruptura.

“Con Emanuel estuve 20 años, costó digerirlo, yo me sentía sola, todo lo veía negro, mis pensamientos eran muy oscuros. Fue un desgaste de la pareja, yo lo quiero mucho a Emanuel y él también”, expresó en LAM.

