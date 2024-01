La profunda depresión en la que había caído Ana Paula Dutil la había llevado a intentar quitarse la vida hace poco más de dos años, y en el proceso de recuperación de la modelo fue fundamental Guillermina Valdes, según admitió la exesposa de Emanuel Ortega.

“Una noche me llamó y me dijo ‘Anita, quiero hacer una habitación en mi casa y remodelar’. Ella sabe que a mí me gusta, que lo hago con amor”, comenzó.

Entonces, en una entrevista con LAM reconoció el lindo brete en que había quedado: “Cuando me llamó dije ‘uy, ¿ahora cómo hago?’ No me quería levantar de la cama”.

“¡Y lo logró! ¡Me sacó de la cama! Me presentó a una amiga de ella…”, cerró Ana Paula Dutil agradecida con Guillermina Valdés, quien usó la obra “como excusa” para ayudarla.

ANA PAULA DUTIL LAMENTÓ EL DAÑO QUE LES HIZO A SUS HIJOS

“Lo que más cuesta es el daño que les hice a mis hijos. Me queda la culpa. Hay dolor…”, reconoció Ana Paula Dutil en alusión a India y Bautista Ortega, y Teo y Noé, fruto de su relación con Fernando Ranuschio.

De hecho, admitió que, en el peor momento personal, donde consumía alcohol en exceso, hacía que fueran sus hijos quienes mientan por ella para poder mantenerse encerrada durmiendo.

La enfermedad de Ana Paula Dutil se desató luego de separarse de Emanuel Ortega tras dos décadas en pareja, y regresar al país luego de 10 años radicada en Miami: “Encontrarme en Argentina sola, no sola porque obviamente está la familia, los hijos, los amigos, era como volver a empezar. Todo lo veía negro, oscuro. Mis pensamientos eran muy oscuros”.