Ana Paula Dutil contó en diálogo con el programa de Ángel de Brito cómo fue cuando se separó de Emanuel Ortega, quien actualmente está en una relación con Julieta Prandi, y dio a conocer el motivo de la ruptura.

“Con Emanuel estuve 20 años, costó digerirlo, yo me sentía sola, todo lo veía negro, mis pensamientos eran muy oscuros. Fue un desgaste de la pareja, yo lo quiero mucho a Emanuel y él también”, expresó en LAM.

ANA PAULA DUTIL HABLÓ POR PRIMERA VEZ DE SU LUCHA CONTRA LA DEPRESIÓN

Ana Paula Dutil habló por primera vez en LAM sobre su lucha contra la depresión: “Empezó años antes de la pandemia, no fue diagnosticada, no estuve bien medicada”.

“Durante la pandemia me separé, viví diez años afuera con mi ex y fue todo junto porque me separé en Miami y me volví con mi hijos. Llegar acá fue peor, me hundí profundamente”, relató la expareja de Emanuel Ortega.

Entonces, la invitada dio detalles de todo lo que vivió: “No me diagnosticaron depresión. Yo no me daba cuenta, después sí pero ya no tenía fuerzas para hacer las cosas que me decían que tenía que hacer”.

“Lo único que quería era estar en la cama, dormir y para eso tomaba alcohol, se convirtió en una adicción y fui a grupos. En ese momento yo no sentía empatía, solo quería dormir”, confesó en televisión.

Al final, Ana Paula reflexionó: “Estuve internada porque era un peligro para mí misma, estuve tres semanas, pero eso fue peor. Yo no me bañaba, fue terrible lo que me pasó”.