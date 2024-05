Julieta Poggio, además de haber blanqueado su romance con Marcos Ginocchio, reveló que ella se enamoró y él no. Sincera, explicó que ya dio vuelta la página pero que le costó un montón superar la ruptura. En este contexto, lanzó una canción con letra desgarradora que podría estar dedicada a su ¿ex?

En el marco de Zoom, acércate más, el ciclo infantojuvenil del que forma parte, Juli se mostró por primera vez cantando “Perdiste”. Pícara, compartió el video en Instagram y lo acompañó con el emoji de corazón lastimado. Claramente, en referencia a una relación amorosa que terminó mal.

“Este tema sí es para dedicar”.

“Este tema sí es para dedicar”, sentenció junto al significativo emoji. Perdiste, ya salió ahora. Es nuestro quinto episodio de Zoom, acércate más”, sentenció en su perfil, junto a las imágenes en las que se la ve cantando con total emoción.

¿QUÉ DICE LA LETRA DE PERDISTE?

“Si alguna vez te pusiste a pensar en aquellos momentos en los que nuestras manos no podíamos soltar. No puedo verte, lo sé... Eso me haría muy mal. Me duele que todo haya terminado cuando estaba a punto de comenzar. Pero perdiste, me dejaste de lado otra vez y desapareciste. Baby, te fuiste, ¿qué hiciste? Lo que digas no me va a cambiar. ¿Qué pasó? Me pongo a pensar en todas las cosas que hasta hoy no pude superar. Recuerdos que vienen y que van”, expresa la letra de Juli que estaría dedicada a Marcos.