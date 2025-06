Fernanda Iglesias adelantó una posible reconciliación de Ricky Diotto y Delfina Gérez Bosco en Puro Show, Carolina Molinari por su parte sorprendió al asegurar que nunca se habrían separado y dio su teoría en medio de los escándalos con Fernanda Callejón.

“Se viene del lado de Diotto una reconciliación, siguen hablando y tienen buena onda”, dijo Fernanda en el programa de eltrece y Molinari lanzó sin filtros “Yo tengo una teoría de eso, para mí nunca se separó Delfina de Diotto, me di cuenta”.

La jugada sesión de fotos que protagonizaron Delfina Gerez Bosco y Ricky Diotto cuando estaban en pareja. Fuente: Imagen subida a Instagram por Delfina Gerez Bosco y Ricky Diotto.

“¿Caro vos decís que dijeron tácticamente que están separados para calmar un poco a Fernanda?”, le preguntó Pampito y la panelista explicó: “Sí, yo creo la separación fue una estrategia para calmar un poco las aguas y que haya un frente menos abierto”.

CÓMO FUE EL ENCUENTRO DE FERNANDA CALLEJÓN CON RICKY DIOTTO

Ricky Diotto contó cómo fue el encuentro con Fernanda Callejón cuando si hija Giovanna tuvo un problema de salud: “La gorda se sentía mal, tuvo una molestia en el estómago y yo justo de casualidad estaba acá porque los fines de semana me voy a La Plata”.

“Me llamó ‘papi y quiero que vengas’, así que obvio, ¿cómo no voy a ir? A los cinco minutos estaba en el sanatorio. Le dolió la panza. Le hicieron unos análisis. No tenía nada. Y cuando salimos me dijo, ‘quiero que comamos los tres’. Y claro, yo por mi hija hago cualquier cosa”, remarcó en diálogo con LAM.

