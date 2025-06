Un nuevo capítulo se suma al conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara, esta vez con el bienestar de sus hijas en el centro de la escena.

Según trascendió en las últimas horas, el futbolista decidió intervenir personalmente al enterarse de que las niñas estaban solas y sin los contactos de emergencia adecuados.

Todo comenzó cuando Icardi recibió un mail del colegio alertando sobre una situación de descuido.

Sin dudar, el delantero se presentó en la institución para retirarlas formalmente. Sin embargo, la intervención del juez derivó en un nuevo escándalo judicial.

“Desde el martes viene denunciando en el expediente que las niñas están solas. Se dio un traslado absurdo y prolongado de Wanda Nara a Ibiza, pero las niñas quedaron sin cuidados”, detallaron en América TV.

LOS DETALLES DE LA LLEGA DE MAURO ICARDI SEGÚN YANINA LATORRE

Yanina Latorre, quien cubrió el tema en su programa, opinó tajante: “Hoy me parece más coherente Mauro. Yo soy él y me atrinchero. Las hijas también son de él y no hay nada que impida cuidarlas”.

Al llegar al colegio, Icardi se enfrentó con las autoridades y pidió llevarse a las menores antes del horario de salida.

Pero el director, tras consultar con el juez a cargo, recibió una negativa inmediata. El mismo magistrado que Wanda había recusado por supuestamente favorecer a Mauro.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

El resultado fue desgarrador: las niñas terminaron llorando, en medio de una escena cargada de tensión y versiones cruzadas. Desde el entorno de Wanda aseguran que Icardi “fue por la fuerza”, mientras que su defensa sostiene que solo actuó como un padre preocupado.

Una de sus abogadas explicó: “Él fue al colegio, vio a sus hijas, y el director llamó al juez. Todo está filmado por las cámaras del establecimiento. Mauro ha tenido demasiada paciencia”.