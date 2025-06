En una semana en la que la Justicia la puso otra vez entre la espada y la pared, Wanda Nara decidió revelar una serie de eventos que Mauro Icardi protagonizó frente a sus hijos y que, según ella, los dejó tan traumados que todavía lo tratan en terapia.

En medio del relato de la situación ocurrida en el colegio al que concurren sus hijas Isabella y Francesca que la deja muy mal parada por no permitir que Icardi pueda retirarlas y llevárselas a su casa, Wanda aprovechó para tirarle una tonelada de tierra encima a su ex.

Desde el Chateau Libertador, Santiago Riva Roy fue contando relatos que la mediática le iba transmitiendo desde Ibiza, donde se encuentra vacacionando y trabajando, según sus propias palabras, en medio del escándalo en el que, desde el colegio se comunicaron con el juez que entiende en la causa para pedirle instrucciones.

Wanda Nara, Mauro Icadi y Coco, la mascota de la familia (Foto: Instagram @wanda_nara)

En este sentido, Riva Roy contó que el día del incidente en el ascensor del Chateau, Mauro Icardi habría amenazado a sus hijas con lanzar a los perros de la discordia desde su automóvil mientras andaban por la Avenida Libertador.

“Yo no sé si me está operando, pero Wanda me acaba de autorizar a contar que dice que cuando murió uno de los perros de la familia, un weimaraner, Mauro lo quemó”, dijo el cornista. “Lo prendió fuego en la parrilla y las nenas lo vieron”, contó, en referencia a Coco, que falleció en 2019 con solo 2 años.

“Quemó el perro de la familia en la parrilla”, dijo el cronista, y ante los cuestionamientos de Yanina Latorre se atajó: “Yo no te digo que no es mentira”. “Ojalá que sea mentira esto y que Wanda me esté mintiendo y me esté operando”, insistió el cronista, mientras la panelista aseguró que la mediática sale con estas anécdotas “cada vez que se las ve negras”.

