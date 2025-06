Patrick Schwarzenegger fue una de las grandes revelaciones de la temporada 3 de The White Lotus, donde interpretó al enigmático Saxon Ratliff. Sin embargo, una escena en particular se llevó toda la atención: su desnudo integral.

El revuelo fue tal que incluso Arnold Schwarzenegger opinó al respecto, nada menos que frente a su hijo, durante una charla para Actors on Actors de Variety. Y no se guardó nada.

“No podía creerlo. Estaba viendo tu serie y de repente te vi con el culo al aire. Y después... veo ese pene. ¡¿Qué está pasando acá?! ¡Esto es una locura!”, expresó el protagonista de Terminator con una mezcla de asombro y humor.

Patrick y Arnold Schwarzenegger en la presentación de la serie. Foto: Instagram.

ARNOLD SCHWARZENEGGER Y SU COMPARACIÓN TRAS EL DESNUDO DE SU HIJO EN THE WHITE LOTUS

Pero no todo quedó ahí. Arnold, con su clásico estilo directo, añadió entre risas: “Después me dije: Bueno, Arnold, hola. Vos hiciste lo mismo en Conan y Terminator, así que no te quejes”.

En tono más reflexivo, recordó que su famosa escena desnudo fue también un quiebre: “Era la primera vez que hacía una película que no trataba de músculos. Solo la escena inicial era completamente desnudo. Pero fue un desnudo total”.