Patrick Schwarzenegger, hijo del legendario actor y político Arnold Schwarzenegger, ha dado un paso firme hacia el estrellato en Hollywood con su reciente participación en la tercera temporada de la aclamada serie The White Lotus. Este joven actor, de 31 años es el primer hijo varón de la estrella de Hollywood con la periodista Maria Shriver y ha demostrado que su talento va más allá de su apellido, consolidándose como una figura prometedora en la industria del entretenimiento.

Nacido el 18 de septiembre de 1993 en California, Patrick estuvo desde su infancia rodeado por el mundo del cine gracias a su padre, quien lo llevaba a los sets de filmación. A los 10 años hizo su debut en la pantalla grande con una pequeña aparición en The Benchwarmers (2006); en 2015 participó en la comedia de terror Scouts Guide to the Zombie Apocalypse y en 2018 estuvo en Midnight Sun.

Pero su relación con el arte no fue lineal. Estudió en la Universidad del Sur de California, donde combinó su pasión por las artes escénicas con una especialización en ciencias empresariales, influenciado por la presión de su familia. Además de su carrera como actor, Patrick ha incursionado en el mundo empresarial, gestionando franquicias de Blaze Pizza y participando en proyectos como Liquid IV y Super Coffee.

En sus redes sociales, Arnold Schwarzenegger suele compartir imágenes de sus hijos en situaciones familiares de otros tiempos. De Patrick, el mayor de los cinco, ha posteado en los últimos tiempos imágenes que muestran un enorme lazo.

Padre e hijo en una imagen más reciente. Foto: @schwarzenegger

En una de ellas, le escribió: “Te amo, estoy orgulloso de ti, y verte crecer cada día en todos los sentidos es una de mis mayores alegrías. Tu carrera como actor está despegando, pero lo más importante es que nunca olvidas ayudar a los demás”.

Patrick Schwarzenegger The White Lotus: una interpretación elogiada

En The White Lotus, Patrick interpreta a Saxon Ratliff, un personaje complejo y polémico que ha capturado la atención de los espectadores. La serie, conocida por su enfoque satírico sobre las dinámicas sociales en resorts de lujo, ha sido el escenario perfecto para que Patrick muestre su versatilidad como actor. Su interpretación ha sido elogiada por críticos y fans, quienes destacan su capacidad para dar vida a un personaje tan irritante como fascinante.

El proceso para obtener este papel no fue sencillo. Patrick decidió mantener en secreto su audición, incluso de sus propios padres, para evitar presiones innecesarias. Finalmente, su esfuerzo dio frutos, y su participación en la serie ha sido un punto de inflexión en su carrera. En redes sociales, el actor expresó su gratitud por esta experiencia, calificándola como un capítulo inolvidable de su vida.

Arnold Schwarzenegger con su hijo Patrick, en una foto que compartió en un cumpleaños del joven. Foto: Instagram @schwarzenegger

Más allá de su trabajo en The White Lotus, Patrick ha demostrado ser polifacético. Ha trabajado como modelo para marcas como Ralph Lauren y Armani, y ha participado en películas como Amor de Medianoche y Daniel Isn’t Real. Su compromiso con causas sociales también es notable, ya que dona parte de las ganancias de su línea de ropa, Project360, a organizaciones benéficas.

La tercera temporada de The White Lotus, ambientada en los exóticos paisajes de Tailandia, ha sido un éxito rotundo, consolidando a Patrick como una de las estrellas emergentes de Hollywood. Con su talento y dedicación, el hijo de Arnold Schwarzenegger está demostrando que puede brillar con luz propia, dejando atrás las sombras de su famoso apellido. The White Lotus por Max es solo el comienzo de lo que promete ser una trayectoria llena de éxitos para Patrick Schwarzenegger.