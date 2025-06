En medio del conflicto legal que enfrenta en Misiones, Ingrid Grudke quedó envuelta en una situación aún más escandalosa. Según reveló el periodista Juan Etchegoyen en su ciclo digital, la modelo se cruzó con Andrea Miranda, la amante de su ex pareja Martín Colantonio, en un gimnasio local.

“Todos se quedaron con la imagen de Ingrid sacando un cartel del gimnasio, pero lo que no trascendió es el encuentro explosivo que tuvo ahí mismo”, aseguró el conductor.

Etchegoyen detalló que Andrea Miranda no solo fue amante de Colantonio, sino que también es la exesposa del sobrino de Ingrid, lo que convierte al episodio en un verdadero drama familiar.

Credito: Mitrelive

LA PALABRA DE INGRID GRUDKE

Según el relato del periodista, la propia Grudke le confirmó lo ocurrido:“Hola Juan, sí es verdad lo que me estás preguntando. Ella estaba en el gimnasio y me la encontré de frente. Ella atinó a saludarme pero le dije que no se le ocurra. No se te ocurra”, habría dicho Ingrid al recordar el incómodo momento.

Etchegoyen agregó que la modelo prefirió no dar más detalles, pero le confesó: “No estoy bien para seguir hablando”, lo que indicaría que la herida por la traición todavía no cicatrizó.