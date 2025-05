Para quienes creen que el amor verdadero ya no existe o que los gestos románticos quedaron en el pasado, Darío Barassi es la prueba viviente de que aún hay lugar para los sentimientos profundos.

El conductor y Lucía Gómez Centurión se conocieron cuando tenían 16 años, vivieron un impasse, pero el destino los volvió a unir. Desde entonces, no se separaron más. Este año cumplen 12 años de casados, y llevan 15 juntos.

UNA DECLARACIÓN LLENA DE EMOCIÓN EN LAS REDES

A través de sus redes sociales, donde suele compartir momentos en familia sin mostrar el rostro de sus hijas, Darío Barassi sorprendió con un mensaje inesperado y conmovedor dedicado a su esposa. “Ya sea en una gala o en el campo, con alegría o garrón, en todas, todas, todas, juntos. La mujer de mi vida es una compañera del carajo”, escribió, visiblemente enamorado. Y agregó: “Estoy enamorado, me gusta, me divierte, la banco, la escucho, la respeto, entiendo y acompaño. Crecemos juntos desde hace una vida”.

Darío Barassi le dedicó un emotivo mensaje a su esposa: “La mujer de mi vida”. Crédito: Instagram

LA FAMILIA COMO PILAR Y MOTOR DE TODO

Padres de Emilia e Inés, Barassi y Lucía formaron una familia sólida que el conductor no duda en destacar: “Nos potenciamos, somos dupla. Somos equipo. La familia que armamos no se puede creer. Está contento el gordito. Gracias por eso y por mucho más. Qué linda la vida juntos. Te amo @luligomezcenturio”. Un gesto más que confirma que, en su caso, el amor no solo sigue vivo, sino que se fortalece con el tiempo.