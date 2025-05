Ricardo Darín fue uno de los invitados a la clásica “mesaza” de Mirtha Legrand y, fiel a su estilo, no evitó referirse a la actualidad política y económica del país. Durante la conversación, el actor fue irónico al hablar del plan anunciado por Javier Milei y el ministro Luis Caputo para incentivar el uso de dólares no declarados.

“Ahora que están sacando los dólares de los colchones... el tema son los colchones, muchos están un poco apolillados”, lanzó Darín, despertando risas en la mesa pero también dejando clara su crítica: para él, la medida está alejada de la realidad de los argentinos que atraviesan una crisis económica profunda.

“NO SÉ DE QUÉ ESTÁN HABLANDO”: LA CRÍTICA DIRECTA AL GOBIERNO

El protagonista de El Eternauta continuó su reflexión con una frase que no pasó desapercibida: “No entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando? Hay gente que la está pasando muy mal”. Y agregó con indignación: “Una docena de empanadas cuesta 48 mil pesos. ¡48 mil!”.

Sus declaraciones tuvieron gran repercusión en redes sociales, donde usuarios de X (ex Twitter) replicaron sus palabras, a favor y en contra. En particular, un internauta lo acusó de haber sido “suave” con los gobiernos kirchneristas, lo que motivó una respuesta directa de Darín.

Fuerte cruce en redes: Ricardo Darín contestó a una crítica por su postura política. Crédito: Captura X

EL CRUCE EN REDES Y UNA DISCULPA INESPERADA

“Nunca te escuché tan picante en el kirchnerismo. Raro...”, escribió el usuario @Vmb_Toos. Darín no dejó pasar la acusación y respondió con firmeza: “Tenés mala memoria, pero no pasa nada. No sos la única persona”.

El mensaje generó una ola de interacciones, y el usuario terminó reconociendo su error. Tras investigar, compartió una nota donde Darín había criticado a Cristina Kirchner y pidió disculpas públicamente, dejando un mensaje reflexivo: “Quizás pedir disculpas sirva de ejemplo. Es lo que debemos hacer cuando se habla ligeramente”.