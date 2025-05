Este domingo desde las 13.45 Juana Viale recibirá en eltrece a sus invitados y la producción deAlmorzando con Juana ya anunció a las cinco figuras que la acompañarán este fin de semana.

En su clásica mesaza de los domingos, la actriz y nieta de Mirtha Legrand recibirá a los actores Roly Serrano, Christian Sancho y al director Aníbal Pachano.

También estarán presentes Eva Bargiela, que hace poco tiempo anunció su embarazo junto a Gianluca Simeone, y el Dr. Enrique De Rosa Alabaster, psiquiatra forense.

JUANA VIALE SE SUMÓ AL FUROR DEL ETERNAUTA CON UN HOMENAJE EN VIVO

Juana Viale sorprendió a sus televidentes al comenzar la emisión de Almorzando con Juana del último domingo con un tributo a El Eternauta, la serie que protagoniza Ricardo Darín y que se ha convertido en un fenómeno tanto en la Argentina como a nivel internacional.

Durante su apertura, la conductora mostró la máscara que utilizó Darín en la ficción de Netflix y dedicó unas palabras de admiración al proyecto. “¡Bienvenidos! Feliz domingo para todos, miren lo que tengo acá. ¡Qué maravilla! Quiero agradecer, no podemos dejar de hablar de lo que es el furor de El Eternauta”, señaló.

Juana Viale en su homenaje a El Eternauta de Almorzando con Juana (Foto: captura eltrece)

La conductora detalló que el objeto que sostenía en sus manos era un elemento del vestuario original. “Por un ratito me sentí eternautista, así que quiero agradecerprincipalmente a que me prestaron la máscara original, ésta es la que usó Carla, si no me equivoco, así que muchas gracias”, explicó.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.