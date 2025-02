Un momento de tensión se vivió en la nota que Puro Show le hizo en vivo y a distancia a Juana Viale, que se encuentra en Mar del Plata preparando el programa del próximo domingo.

“Yo sé que a vos no te gusta hablar mucho de tu vida privada, pero con tu nuevo amor los une un poco. Este amor justamente por la naturaleza y por el medio ambiente, ¿están unidos ahí también o no?”, le preguntó Pampito a la conductora de Almorzando con Juana por eltrece.

Juana Viale cruzó el atlántico con su novio. Foto: captura de pantalla de eltrece

“Bueno, en las parejas uno va construyendo como un rumbo, un camino y hay cosas que te unen y que podés hacer con tu pareja. Sí, pero ¿te pasó de conocer a alguien que te gusta y que ponerle el tipo te dice, odio el aire libre, odio la naturaleza, salís corriendo, ¿qué haces?”, sumó Fernanda a la pregunta del conductor de Puro Show.

JUANA VIALE LE PARÓ EL CARRO SORPRESIVAMENTE A FERNANDA IGLESIAS

“¿Quién me está hablando ahora que no veo?”, preguntó Juana. Luego de que le confirmaran que se trataba de la panelista, la nieta de Mirtha Legrand retrucó: “Fernanda, te pregunto, ¿vos estás en pareja?”.

“Tengo un novio, sí”, le respondió Iglesias, a lo que la conductora insistió: “¿Tienen cosas en común?” .“Sí”, le respondió tímidamente Fernanda.

“Lo mismo”, concluyó Juana, ahorrándose las explicaciones de si se lleva bien o mal con su novio y si comparten muchas cosas en común.

“Muy bien, me gusta. Bueno, pero Fernanda Iglesias no cruza el Atlántico”, acotaron en el panel, a la vez que Iglesias buscó justificar su pregunta: “¿Sabés por qué te lo digo? Porque yo odio el aire libre y la naturaleza. Hay gente que cruza el Atlántico, hay gente que se anima a ir a la costa, digo, no importa lo que hagan juntos. Nosotros queríamos que nos cuentes un poco cómo es la experiencia de cruzar el Atlántico con tu pareja. Tienes que encontrar a alguien también. Tener ese amor”.

Después, Juana siguió esquivando el tema y sostuvo: “Vean Blue Ocean Sailing en YouTube, el cruce del Atlántico y van a ver un resumen de todo lo que fue un mes de Navidad”-