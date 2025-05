Luego de las repercusiones que despertó el ramo de flores que recibió Eugenia “la China” Suárez del Club Galatasaray (equipo de Turquía donde juega Mauro Icardi) y posterior publicación de Wanda Nara haciendo alusión a que habría recibido el mismo regalo, Ana Rosenfed fue contundente al opinar sobre este tema.

“Hay algo que no me cierra. Lo de las flores en El Día de la Madre. El Galatasaray siempre mandó flores blancas, no sé por qué ahora mandó flores rojas (como las que mostró la China en las redes). Wanda recibió, literalmente, flores del Galatasaray. Para mí, (a Eugenia) las flores se las mandó el represente de Mauro. Ésta es mi opinión. Y creo que el Galatasaray se las mandó a Wanda porque es mamá de dos hijas de Mauro Icardi. La China es madre, pero no de hijas que tengan en común con Mauro”, comenzó diciendo la letrada en una nota que dio a Puro Show.

“Me preocupa un poco la actitud de Mauro. Él está cumpliendo al pie de la letra lo que prometió que iba a hacer. Siempre dijo, ‘si nos separamos con Wanda, va a pasar tal cosa y tal cosa’, y lo está cumpliendo”, agregó.

Foto: Captura (eltrece)

“El manual ya lo había escrito él. Y creo que es un poquito de despecho, venganza. A los hombres no les gusta que los corran. Al hombre le gusta tomar la decisión. Y en este caso fue Wanda la que tomó la decisión, cosa que obviamente, a los hombres no les gusta. Él es muy hábil para la foto porque sale lindo. No tanto ahora, ahora no es el mismo lindo que yo conocí. Lo veo feo. Yo lo conozco a Mauro y le conozco la sonrisa. Él tenía brillo, tenía luz propia. Esto es opinión personal, no es el Mauro que yo conocí”, siguió.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Y cerró, tajante: “Yo creo que en el fondo la extraña Wanda, más allá de que por supuesto, tiene derecho a rehacer su vida. Muchos hombres extrañan a la mujer que tuvieron y se dan cuenta lo que perdieron. Pero bueno, apuestan a una nueva relación”.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ASEGURAN QUE WANDA NARA LE QUIERE SACAR A MAURO ICARDI LA CASA DE SUS SUEÑOS: “ELLA VA POR TODO”

El litio legal que tiene enfrentados a Wanda Nara y Mauro Icardi sigue sumando capítulos con el correr de los días. Ahora, Guido Záffora reveló el plan que tendría la empresaria contra su ex.

“Hay una estrategia ‘wandística’, que ya la adelantamos acá en DDM y hoy te la puedo profundizar, con lo que quiere hacer Wanda y su abogado, Nicolás Payarola, no está muy de acuerdo”, comenzó diciendo el panelista del programa que conduce Mariana Fabbiani por América.

“Ella le quiere sacar la casa de los sueños a Icardi. Ellos no están separados porque el divorcio es en Italia. Wanda dice, ‘esa casa la compró Icardi en primeras nupcias. Es el único bien que tiene Icardi y está todavía casado conmigo‘”, agregó, sobre la mansión que habita en la actualidad el futbolista con su novia, Eugenia “la China” Suárez.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Y cerró, contundente: “Es la estrategia de Wanda y está siendo ejecutada en la Justicia. ¿Qué quiere hacer Wanda?Quiere pedir la mitad de la casa, y la otra mitad a va a conseguir embargando a Mauro Icardi por los alimentos. Icardi hoy debe 200 mil dólares de alimentos.Porque era una cuotaalimentaria en dólares. ¡Ella va por todo!”.