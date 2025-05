Gustavo Méndez habló del Wanda Gate en su paso por Mujeres Argentinas este jueves y aseguró que Mauro Icardi cobra por parte del club de fútbol Galatasaray una cifra millonaria por día.

“Ellos tienen los dos departamentos en Milán, la casa en Lago de Como, las 35 propiedades que dijo, y solo el Galatasaray le ofrecía la plata para manenter todo eso”, explicó haciendo referencia al pase del futbolista al club turco.

Mauro Icardi estaría en conflicto con el Galatasaray. Foto: IG | mauroicardi

Fue entonces cuando el periodista habló del sueldo del deportista: “Wanda Nara no quería ir pero el único club que le pagaba fortuna estaba en ese país. Mauro Icardi gana por día lo que le pagan a Wanda Nara por mes en Telefé”.

ASEGURAN QUE WANDA NARA PERDIÓ OTRO CONTRATO MILLONARIO POR SUS ESCÁNDALOS

Angie Balbianiinformó enPuro ShowqueWanda Nara no sería la conductora de MasterChefy explicó los motivos por los que podrían en su lugar aDel Moro.“Telefé decidió que Nico Occhiato va a ser el conductor de La Voz, en caso de que no funcione La Voz va MasterChef y la conducción la va a hacer Santiago”.

“¿No era Wanda? ¿Estas diciendo que Del Moro la reemplaza?“, indagó Matías Vázquez y la panelista contestó segura: ”Sí señor”.“¿Tienen miedo que las marcas no acompañen?" , preguntó por su parte Pochi y Angie aseguró: “No, no tienen miedo, las marcas no acompañan, es una decisión comercial”.

Wanda Nara se va despidiendo de "MasterChef". (Foto: instagram/wanda_nara)

“No quieren a Wanda las marcas, primero va La Voz y después MasterChef Famosos, ¿ese no lo hace Wanda?" , repreguntó Pampito y Balbiani remarcó: “No, comercialmente se están dando cuenta que el perfil de la mujer que contrataron no es el mismo que sería el de este año”.

“Habían contratado a una mujer madre de familia viajada, ahora su perfil cambió mucho. No sé si está fuera de Telefé, a lo mejor le dan otra cosa,lo que sí se es que va a ser Santiago del Moro quién lo conduzca”, cerró Angie.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.