Angie Balbiani informó en Puro Show que Wanda Nara no sería la conductora de MasterChef y explicó los motivos por los que podrían en su lugar a Del Moro.

“Telefé decidió que Nico Occhiato va a ser el conductor de La Voz, en caso de que no funcione La Voz va MasterChef y la conducción la va a hacer Santiago”.

“¿No era Wanda? ¿Estas diciendo que Del Moro la reemplaza?“, indagó Matías Vázquez y la panelista contestó segura: ”Sí señor”.

“¿Tienen miedo que las marcas no acompañen?" , preguntó por su parte Pochi y Angie aseguró: “No, no tienen miedo, las marcas no acompañan, es una decisión comercial”.

“No quieren a Wanda las marcas, primero va La Voz y después MasterChef Famosos, ¿ese no lo hace Wanda?" , repreguntó Pampito y Balbiani remarcó: “No, comercialmente se están dando cuenta que el perfil de la mujer que contrataron no es el mismo que sería el de este año”.

Wanda Nara se va despidiendo de "MasterChef". (Foto: instagram/wanda_nara)

“Habían contratado a una mujer madre de familia viajada, ahora su perfil cambió mucho. No sé si está fuera de Telefé, a lo mejor le dan otra cosa, lo que sí se es que va a ser Santiago del Moro quién lo conduzca”, cerró Angie.

CÓMO SON LOS TRES VESTIDORES Y BAÑOS QUE WANDA NARA VA A REFORMAR: EL TOUR POR CADA UNO DE LOS ESPACIOS

Wanda Nara mostró a través de las historias de su cuenta de Instagram los espacios de su casa que reformará. La conductora puso pausa a sus polémicas para contar a sus seguidores que hará un cambios en un sector exclusivo de su domicilio.

El vestidor que Wanda Nara reformará (Foto: captura de Instagram).

La mamá de Valentino, Constantino, Benedicto, Isabella y Francesca hizo un tour por cada uno de tres sus vestidores y los dos baños que cambiará por completo: “Todo esto que está acá vuela, voy a tirar todo abajo”.

El vestidor que Wanda Nara reformará (Foto: captura de Instagram).

“Voy a hacer toda esta parte nueva, yo nunca no estoy en obra...bueno acá tengo mis baños, estoy haciendo un mini tour, todo esto vuela, y este es el segundo baño”, dijo la mediática mientras filmaba cada lugar.

El vestidor que Wanda Nara reformará (Foto: captura de Instagram).

El vestidor que Wanda Nara reformará (Foto: captura de Instagram).

