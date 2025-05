Carmen Barbieri habló en Viviana en Vivo tras recibir el alta por parte de la Clínica Zabala, centro médico en el que estuvo internada por casi dos días, contó qué fue lo que le pasó y cómo sigue de salud.

“Estoy bien, estoy floja, pero estoy bien. Por suerte no fue nada grave, me hicieron millones de estudios y estuve un día y medio internada en unidad coronaria”, dijo la actriz en diálogo con el programa de eltrece.

“¿Tuviste un infarto?" , indagó el cronista y ella remarcó: “No. Les pregunté a los médicos qué tuve y me dijeron ‘no te podemos decir lo que tuviste, pero sí te podemos decir lo que no tuviste, no fue un infarto, ni uno grande ni uno chiquito’”.

Carmen Barbieri habló tras salir de su internación (Foto: captura de eltrece).

“Me hicieron estudios para ver cómo estaba la arteria aorta, no trengo las venas mal ni trombosis, nada. Fue un dolor fuerte que tuve a las 5 de la mañana y otro a las 8, hasta la espalda, me hicieron también un estudio en la columna porque podría ser un pisamiento”, detalló la mamá de Fede Bal.

LA RECUPERACIÓN DE CARMEN BARBIERI TRAS SU ÚLTIMA INTERNACIÓN

Carmen Barbieri reveló qué le dijeron los médicos acerca de su recuperación tras quedar casi dos días internada por un dolor crónico: “Me preocupé, no me asusté, yo no pensé que me iban a internar”.

“Y ahora te tenés que cuidar. ¿Cómo sigue?”, repreguntó el movilero de Viviana en Vivo y la conductora dejó en claro que está bien: “Nada, no me dieron remedio, nada, porque estoy perfecta”.

