Luego de la bomba del romance de Fede Bal con Fátima Florez, Carmen Barbieri contó qué es lo primero que le pregunta a su hijo cuando se entera que está empezando una relación con alguien y el especial pedido que él le hace.

“¿Qué es lo primero que vos le preguntas a Fede cuando empiezan los rumores?”, le preguntó Federico Seeber y la conductora contestó: “Le digo ‘¿cómo andamos? ¿tenemos otro kilo en puerta?’”.

Carmen Barbieri en Mañanísima (Foto: captura de eltrece).

“¿Y qué te contesta?”, repreguntó Majo Martino y la actriz reveló: “‘Nada mamá, no digas nada, no hables de mi’, y yo no hablo de él, hablo de mí. Si esto va para más, me encantaría que estén en pareja, ojalá, ella me cae re bien”.

¿CARMEN BARBIERI APRUEBA LA RELACIÓN DE FEDE BAL CON FÁTIMA FLOREZ?

Tras asegurar que se llevó tal sorpresa como todos con el romance de su hijo Fede Bal con Fátima Florez, Carmen Barbieri respondió si aprueba la relación y qué piensa de la diferencia de edad entre ellos.

“¿Aprobas la relación Carmen?“, le consultó Federico Seeber y la conductora respondió: “Sí, cómo no la voy a aprobar, me cae re bien ella. Una mujer un poco más grande para un chico joven es bárbaro, que linda pareja hacen, no importa la edad”.

