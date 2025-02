En A la Tarde pasaron un audio en el que Morena Rial apuntó no solo Carmen Barbiericontra luego de su paso por Mañanísima, sino que también involucró a Fede Bal al recordar sus problemas legales con Barbie Vélez, su exnovia.

“Yo tuve mis errores, pero ¿por qué ella no se fija en su familia? Por qué no se fija en su hijo, siempre es contra mí. Al hijo lo juzgaron porque la cagó a palos a la otra chica y eso no se le va a borrar nunca, es un golpeador“, dijo la influencer.

En diálogo telefónico con el programa de América, la conductora de eltrece contestó contundente los dichos de la hija de Jorge Rial: “Federico no roba, no sale a robar. Está perfecto, muy bien, que lo trate como ella quiera tratarlo”.

En el ida y vuelta con Carmen, Cora de Barbieri contó qué dijo el actor al respecto: “La producción de A la Tarde se comunicó con Fede Bal para ver si quería decir algo y él dijo que no tenía nada para decir”.

CARMEN BARBIERI EXPLICÓ POR QUÉ SE ARREPINTIÓ DE OFRECERLE TRABAJO A MORENA RIAL

Carmen Barbieri explicó por qué le quiso dar un lugar como panelista a Morena Rial en Mañanísima, tras su detención por robo, luego de la entrevista íntima que hicieron el lunes pasado.

“La propuesta de laburo como panelista fue para incentivarla, para que aprenda lo que es el trabajo, el gusto por el trabajo”, argumentó la conductora en nota con El Diario de Mariana.

Sin embargo, Barbieri dio marcha atrás con el ofrecimiento laboral post entrevista y Morena no fue panelista como le había prometido al aire. "Que no venga al programa fue una decisión mía”, expuso.

Al ser dada de baja a último momento de Mañanísima, la hija de Jorge Rial arremetió contra Carmen y manifestó que la usaron para tener rating.

