A 11 días de recuperar la libertad, Morena Rial fue a Mañanísima, programa en el que Carmen Barbieri le preguntó si le gustaría sumarse a su equipo como panelista, tras la renuncia de Estefi Berardi.

En ese contexto, la hija de Jorge Rial manifestó su intención de trabajar y aseguró que hoy sus ingresos pasan por las redes sociales.

Aprovechando el mano a mano con Morena, Carmen le preguntó sin vueltas sin era verdad que pidió 24 millones de pesos por una historia en Instagram y la influencer reveló cuánto cobró su publicidad más cara.

CUÁNTO COBRÓ MORENA RIAL SU POSTEO MÁS CARO EN INSTAGRAM

Carmen: -¿Te gustaría ser una de las protagonistas dentro de la mesa?

Morena: -Sí, yo no tengo problema.

Carmen: -¿Estás buscando laburo? Sé que con las redes te va muy bien.

Morena: -Con las redes me va bastante bien. Estoy tranquila porque tengo ingreso.

Carmen: -¿Es verdad que pedís 24 millones de pesos por un posteo? Me agarró como un ataque de nervios. Dije: “¡Qué barata que soy yo!”.

Morena: -¡No! Te juro que no. Nunca pedí eso.

Carmen: -Pero vivís de eso.

Morena: -Claro, pero no se pasan los 400 mil pesos. La más cara.

Carmen: -Me contaron que te ofrecieron ser la cara de un supermercado y que dijiste que no.

Morena: -No, es mentira. Supuestamente me habían llamado de un supermercado conocido y después no terminaron de cerrar. Fui a una verdulería, por algo más barato, ¿por qué no lo cerraría? No fue que yo no arreglé, la chica no terminó cerrando. Era un supermercado de los más conocidos.

