Carmen Barbieri quedó impactada con el romance de Fede Bal y Fátima Florez que dieron a conocer en Puro Show. La conductora de Mañanísima contó cómo fue la noche del Martín Fierro Latino 2024 en la que habrían empezado a conocerse.

“Lo que acabo de ver de la nueva relación de mi hijo no sé si es cierto, a mí no me contó nada, van a decir que miento... no estoy enterada de nada, me entero por ustedes”, dijo la actriz.

“Además esto sucedió delante de tus narices, arrancó en Miami en el Martín Fierro Latino”, comentó Majo Martino y la madre del actor dijo: “Pero fui con mis productores, Fede llegó antes. Polino y yo nos fuimos a dormir”.

Carmen Barbieri en Mañanísima (Foto: captura de eltrece).

“Yo me acuerdo que ella me dijo ‘¿y con quién voy?‘ y le dije ’andá con Fede que tiene auto’. Y me dijo ‘¿y me voy con él?' y le dije, ‘sí, te va a cuidar’" , recordó Carmen y Majo lanzó sin filtros: “¡Y cómo la cuidó!“.

¿CARMEN BARBIERI APRUEBA LA RELACIÓN DE FEDE BAL CON FÁTIMA FLOREZ?

Tras asegurar que se llevó tal sorpresa como todos con el romance de su hijo Fede Bal con Fátima Florez, Carmen Barbieri respondió su aprueba la relación y qué piensa de la diferencia de edad entre ellos.

“¿Aprobas la relación Carmen?" , le consultó Federico Seeber y la conductora respondió: “Sí, cómo no la voy a aprobar, me cae re bien ella. Una mujer un poco más grande para un chico joven es bárbaro, que linda pareja hacen, no importa la edad”.

