Este martes Estefi Berardi contó que Carmen Barbieri fue internada de urgencia en la Clínica Zabala de Belgrano a raíz de un fuerte dolor en el pecho, y por la tarde fue la propia conductora quien aclaró cómo es su actual estado de salud.

Desde la sala de terapia intensiva, Carmen contó que actualmente está “sin dolor” y relató cómo fueron los episodios que la llevaron a la consulta médica que derivó en su internación. “Tuve dos episodios a las 5 de la mañana, como si me clavaran un cuchillo en el pecho”, le contó en un audio a Guille Barrios.

“Me despertó el dolor, como que me faltaba el aire. Después me tomé una aspirina, me di vuelta de costado, me quedé un ratito ahí y me dormí”, agregó Carmen. “Y a las nueve de la mañana, otra vez la misma puntada en el pecho”, recordó.

Carmen Barbieri (Foto: captura de eltrece).

“Ahí, llamé a Melanie, que es mi amiga y mi secretaria, y le dije ‘vení a buscarme y llevame a Zabala porque yo no sé si hice un infarto o estoy haciendo un infarto’”, agregó Carmen Barbieri, que contó que en esa institución decidieron internarla de urgencia por precaución.

“Tengo bien el corazón. Sí hubo un infarto. Me dice la doctora ‘fue chiquitito, chiquitito, por eso te internamos’”, explicó la conductora, que confirmó que fue derivada a terapia intensiva, donde le están haciendo pruebas de sangre para corroborar que todo se encuentre dentro de los parámetros normales.

Carmen Barbieri (Foto: IG | barbieri_carmen)

“El corazón está impecable, no hay trombosis, bien la aorta, bien el pericardio. Todo, me dicen, está todo perfecto”, dijo Carmen para llevar tranquilidad al equipo de Todas las tardes, espacio que ocupará en breve tras salir de su internación, ya que se calcula que será dada de alta en los últimos días de esta semana.

