En medio del feliz momento que está viviendo desde que blanqueó su noviazgo con Mauro Icardi, Eugenia “la China” Suárez sorprendió al hablar de la posibilidad de agrandar la familia con el futbolista.

Así lo dio a conocer el periodista Gustavo Méndez en Implacables, quien le hizo una nota a la actriz y cantante para un canal de streaming: “Le pregunté, ‘¿la fábrica está cerrada?’. Y me respondió que por ahora no. Qué está cerrada, pero que no descarta la posibilidad”, reveló el panelista del programa que conduce Susana Roccasalvo por elnueve.

Cabe destacar que Eugenia ya tiene a Rufina con Nicolás Cabré y a Magnolia y Amancio, frutos de su relación con Benjamín Vicuña. Por su parte, Mauro tiene a sus dos niñas con Wanda Nara.

Foto: Instagram (@sangrejaponesa)

SE CONOCIERON LOS PLANES DE MAURO ICARDI Y CHINA SUÁREZ TRAS SU SORPRESIVO COMPROMISO: “ESA ES SU IDEA”

En un gran momento para Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi. Después de lo que habría sido su compromiso en Miami, la parejita estaría proyectando un rotundo cambio de vida en un par de años.

Así lo detalló Laura Ubfal en LAM: “Hay un edificio en Sunny Isles, una la zona más cara de Miami, que lo compró Bentley, la marca de autos ingleses.

Por ahora es un pozo. Se va a empezar a construir, pero se va a estrenar en el 2027”: “El tema es que ellos fueron a ver lo que es la obra porque todavía el edificio no está”, comenzó diciendo la panelista del programa que conduce Ángel de Brito por América, sobre el reciente viaje de los novios a Estados Unidos.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

“Va a ser la torre más alta, una cosa impresionante. Todo lo que quieras, este edificio lo va a tener. La idea de la China y Mauro es irse a vivir a Miami”, agregó, mientras pasaban imágenes del lujoso lugar.

Y cerró, contundente: “¿Por qué en 2027? Porque Mauro tiene contrato con el Galatasaray hasta el año que viene, por ahora”.