A pocos segundos de que Gabriela Gianatassio cruzara la puerta de salida de Gran Hermano 2024-2025, Luz Tito quiso ingresar rápidamente a la casa para felicitar a Lucía “Luchi” Patrone por haber superado el versus y recibió un fuerte reto de sus compañeras.

Por un desafío, Luz estará atada 24 horas con Eugenia, Selva, La Tana y Sandra, quienes tomaron a mal que no se quede en la galería, asumiendo la eliminación de la joven de Brasil con empatía.

EL GESTO DE LUZ Y LA INDIGNACIÓN DE SUS COMPAÑERAS EN GRAN HERMANO

Luz: -Ay, chicos, no puedo creer esto. Digo “¿qué pasa que no puedo avanzar?“.

Eugenia: -Se llegan a despegar y las suicido.

Selva: -Es un momento especial. Si fuera un amigo de ustedes también...

Sandra: -Sí, no me pareció.

Selva: -Es un momento especial, uno quiere (quedarse)...

Luz: -Por momento especial, también se pudo ir Luchi, mi persona.

Selva: -Ya lo sé.

Luz: -Pero perdón, lo digo para que me entiendan. No es que me chupó un huevo, la quería felicitar a Luchi.

Eugenia: -Yo me quedo acá porque tengo ganas.

