Fernada Iglesias entrevistó a Javier Naselli para Puro Show luego de la viralización del video en el que se puede ver al empresario, a Vicky Xipolitakis a y su hijo en un momento de tensión.

La panelista aseguró que Naselli le mostró los recibos del dinero que le pagaría a Xipolitakis mes a mes por la cuota alimentaria y dio a conocer el monto, luego de que la mediática asegurara una vez más que el hombre no se hace cargo económicamente del nene.

“Yo he hecho todas las revinculaciones, he hecho todo, le pago la cuota que dicen que no le pago, le pago una cuota que es muy superior”, dijo Javier para el programa matituno de eltrece.

Javier Naselli habló en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“¿Vos viste los recibos?" , le consultó por su parte Pampito y fue allí cuando Fernanda dio a conocer el monto: “Sí, si quieren lo digo, son 3 mil dólares. A mí me pagan 900 mil pesos”.

JAVIER NASELLI ASEGURÓ QUE LE PAGA LA CUOTA ALIMENTARIA A VICKY XIPOLITAKIS POR SU HIJO

En el ida y vuelta con el programa de eltrece, Fernanda Iglesias le comentó a Javier Naselli que Vicky Xipolitakis aseguró que no le paga la cuota alimentaria por su hijo en común y él contestó: “Le pago una muy superios a lo que paga todo el mundo aquí”.

“Además ella tiene la responsabilidad también de cumplir con el 50% de los gastos. Yo no tengo por qué pagarle a ella ningún tipo de alimony, como dicen en Estados Unidos, como suplemento a ella. Yo tengo que mantener a mi hijo y lo cumplo y pago más que suficiente”, ratificó el empresario.

Al final, Naselli remarcó que nunca dejó de cumplir con los derechos de su hijo: “Antes pagaba una cuota exorbitante que tampoco era impuesta por el juez, la puse yo voluntariamente y ella obviamente la aceptó”.

