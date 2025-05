Javier Naselli rompió el silencio en Puro Show este jueves luego de que en Mujeres Argentinas mostraran un video de Vicky Xipolitakis siendo agredida por él. El empresario negó un revés judicial en su contra y explicó cuál es si situación actual con la Justicia.

“Me sorprende todo esto, está todo armado, en el sentido de que lo sacó ahora, un año después, para hacerse autopromoción, autopublicidad, no sé con qué objetivo. Obviamente es un video que sacó ella del edifidicio de sus padres”, dijo al programa de eltrece.

Entonces, agregó: “Yo me quería ir, no me dejaba salir por la puerta de enfrente, ni por el ascensor, como lo ves ahí, y básicamente se creó una situación muy mala. Yo estaba hablando tranquilo con mi hijito y nos dimos cuenta que ella nos estaba grabando todo”.

“Había dejado el teléfono y nos estaba grabando, entonces yo me enojé y le dije, ‘¿Cómo va a estar grabando la conversación privada?’ Me quise ir, mi hijo se pone a pegarme patadas como se ve ahí, yo no hago nada más”, remarcó Naselli.

Foto: captura de pantalla de eltrece, Mujeres Argentinas.

Al final, habló de la causa por violencia de género en su contra: “Dijeron en el programa de eltrece que hay un revés judicial, cuando es todo lo contrario, yo he ganado todas las instancias, el juicio que me había hecho por violencia hace ya como tres, cuatro años, lo gané”.

“No sé a qué se debe todo esto, ella fue la que sacó estos videos a la luz porque son del edificio de la casa de los padres. Tiene ganas de seguir armando líos y lo peor es que todo esto pone a mi hijo en el medio porque todo esto le hace mal a mi hijo”, cerró Javier.

QUÉ DIJO JAVIER NASELLI SOBRE SU SITUACIÓN CON LA JUSTICIA

Javier Naselli detalló en diálogo con Fernanda Iglesias, en el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez, cuál es su situación actual con la justicia tras los juicios que le hizo Vicky Xipolitakis.

“Me dice ‘la jueza Karina Andrade falló y absolvió, ella (Vicky Xipolitakis) apeló y la Cámara confirmó el fallo. Ella apeló al Superior Tribunal y este lo devolvió a la Fiscalía y prescribió. En definitiva, el fallo de inocencia está. No estoy condenado por nadie’”, leyó la panelista sobre el empresario.

