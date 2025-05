A mediados de marzo, Coti Romero y Nacho Castañares le pusieron punto final al noviazgo en aparente armonía y acuerdo.

Sin embargo, el tiempo pasó y la ex Gran Hermano correntina explotó en redes sociales contra su ex, luego de visitar fugazmente Fuera de Joda, stream al que renunció tras la ruptura.

Ángel de Brito fue el encargado de leer las picantes historias que Coti subió a Instagram: “¡Lo que me tuve que fumar! Pero como yo no soy tibia, a mí sí me ven hacer cosas y los otros santitos".

“A mí no me jodan porque yo no quiero saber nada más. Me chupa un huevo él y todo lo que tenga que ver con él. ¡Déjenme en paz!”.

“¡Si supieran! Si yo hablara. Fui (al stream) porque me lo pidió gente con la que laburaba y laburo. Como no saben una mierda, hablan. Yo siempre defendí y pedí que no bardeen, pero no saben un culo... No saben las cosas que pasaron”, leyó el conductor.

COTI ROMERO CREE QUE NACHO CASTAÑARES ESTÁ CON OTRA EX GRAN HERMANO

En ese agitado marco, Fefe Bongiorno apuntó: “Coti se fue de nuestro programa y vino como invitada. Hablé con Nacho y le pregunté por esto y por un reel que él le había likeado a una piba. Pero me dijo que no estuvo con nadie”.

Y Pepe Ochoa fue por más: “Él la dejó a Coti porque no la soporta más. No quiere compartir más. Y me cuentan que Coti piensa que Nacho está garch... con Sabrina (Cortez) de Gran Hermano”.

Pero Fefe desmintió con contundencia que Nacho Castañares esté teniendo un affaire con Sabrina Cortez: “Yo estoy cien por ciento que no. Trabajamos todos juntos ahí y no hay nada entre ellos”.

