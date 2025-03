Luego de superar una breve separación en febrero, Coti Romero y Nacho Castañares le pusieron punto final a su noviazgo.

Sin embargo, la exparticipante de Gran Hermano 2022 no descartó la posibilidad de reconciliarse en un futuro.

“Nacho es re buena persona. Son cosas que se pueden conversar. Es una boludez. Lo hablamos, pero son cosas que no quiero agrandar”, comenzó diciendo la correntina en nota con LAM.

Y descartó las versiones de peleas o terceros en discordia: “Él siempre se portó demasiado bien conmigo. No tengo nada para decir. Es una persona hermosa”.

COTI ROMERO RESPONDIÓ SI SE RECONCILIARÍA CON NACHO CASTAÑARES

“¿Dejás la puerta abierta a volver?”, le preguntó Santiago Riva Roy a Coti, quien asintió y argumentó su respuesta.

“Puede ser. Yo lo amo mucho. Ojalá algún día, cuando yo me sienta mucho mejor conmigo misma, con terapia, pueda... No sé”, contestó la ex Gran Hermano, dejando entrever que temas personales la distanciaron de Nacho pero que su amor sigue intacto.

Sin ánimo de ahondar en la ruptura, Coti agregó: “Me encantaría (que cuando esté bien) que sea él, porque para mí no existe otra persona y no creo que me vuelva a pasar algo así”.

