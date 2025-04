En medio de la expectativa que despertó el anuncio que iba a hacer en el programa de streamig Rumis, finalmente Tini Stoessel presentó Futttura, su propio festival, y dio una profunda nota a Telenoche en la que habló como nunca de su salud mental.

“La gente va a poder estar ahí desde las tres de la tarde, por eso tiene este concepto de festival, que la gente pueda ir a disfrutar y yo también pasar por todas las etapas que fui viviendo, y hasta a mí me parecía muy loco por todas las cosas que pasé, que viví. Escucho ciertas canciones y me genera mucha emoción”, lanzó la cantante, sobre el evento que se llevará a cabo el 24 de octubre y cuyas entradas estarán disponibles a partir del próximo lunes.

En cuanto a los momentos más difíciles que tuvo que atravesar en cuestiones de salud mental, Tini ahondó en su presente: “Estoy mucho mejor. Obviamente que sigo en tratamiento con mi psiquiatra, con mi psicóloga, pero ya mucho mejor desde lo que me había pasado a día de hoy. Mejorando en todos los aspectos y eso me tiene supercontenta, pero también creo que forma parte de la vida y hoy lo entiendo desde ese lado, y hoy tengo un montón de herramientas y entendimiento sobre el tema, entonces lo abordo desde otro lugar”.

Foto: Captura (eltrece)

“Forma parte de mi vida y también entiendo que no tiene nada de malo hablarlo y contarlo. Lo mejor que me pasó en ese momento fue poder verbalizarlo, saber que había personas ahí que estaban para escucharme y para acompañarme, y que yo no estaba loca“, agregó, en un mano a mano con Dominique Metzger.

Y cerró, a corazón abierto: “Estaba pasando por un momento que le puede pasar a cualquiera, y entender qué me podía pasar a mí teniendo éxito, teniendo dinero, una familia recontra conformada, pero es una enfermedad mental que te ocurre y le puede pasar a cualquier persona”.

ASEGURAN QUE TINI STOESSEL HARÁ UN IMPORTANTE ANUNCIO SOBRE SU RELACIÓN CON RODRIGO DE PAUL

Luego de que varias pistas terminaran por confirmar que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul le dieron una nueva oportunidad al amor, Yanina Latorre reveló que la cantante estaría a punto de hacer un importante anuncio sobre su relación con el futbolista.

"Yo creo que Tini y De Paul están mucho más juntos de lo que se cuenta, que esto está avanzando a pasos agigantados. Parece que van a dar una nota juntos, en algún momento, no ahora, y lo van a blanquear juntos”, lanzó la panelista en El Observador 107.9.

“Yo no descartaría que sea en este streaming del que su hermano (Fran Stoessel) es dueño, productor general y socio“, agregó, a minutos de que Tini vaya a Rumis, en el canal de streaming La Casa, para luego dar un show gratuito frente a los fanáticos que fueron a verla en el estudio de Palermo.