A poco de que Catalina Gorostidi recurriera a las redes sociales para hablar en primera persona del trastorno alimenticio que sufre, su papá – Adrián Gorostidi- habló de la salud de la joven quien ingresó hace pocos días a Gran Hermano 2024.

“Justo ahora la hacen entrar en el programa, en un momento que está en una recaída. Dejó de comer y bajó cinco kilos, diez kilos en diez días, sin problemas, porque tiene un problema de alimentación”, comenzó diciendo el exfutbolista en un audio que le envió a El Diario de Mariana, el programa que conduce Mariana Fabbiani por América.

“La típica de la sociedad en la que vivís y te ves un poco gordito, y en su caso, te ves un poco gordita”, agregó, después del video que se viralizó en las últimas horas donde Catalina habla de su peso en el reality de Telefe.

Foto: Instagram (@catigorostidi)

“Cada vez que termina una relación, hace lo mismo, exactamente lo mismo. Después de una recaída, lo ideal sería recibir tratamiento de una vez por todas”, cerró Adrián, en referencia a la separación de Cata y Joel Ojeda.

Adrián Gorostidi: “Justo ahora la hacen entrar (a su hija, Catalina Gorostidi) en el programa, en un momento que está en una recaída”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

CATALINA GOROSTIDI CONTÓ QUE SUFRE UN TRASTORNO ALIMENTICIO TRAS RECIBIR CRÍTICAS SOBRE SU CUERPO

Fiel usuaria a las redes sociales, Catalina Gorostidi se cansó de las críticas que recibe por su cuerpo y decidió compartir un profundo video hablando del tema.

“Estoy cansada y voy a hablar un poco porque en todas mis publicaciones que estoy subiendo últimamente con todos los triunfos que estoy logrando con mucho esfuerzo, los mayores comentarios que veo son ‘¡Ay, qué flaca que estás!’ y ‘Estás anoréxica’”, comenzó diciendo la exparticipante de Gran Hermano en un posteo que subió a Instagram.

“Primero, tengo espejo en mi casa, veo cómo estoy y dejo de estar, tengo balanza, tengo amigas, tengo una familia, todo lo que ustedes se preocupan... yo sé cómo estoy”, agregó. Y siguió: “Les cuento que desde los 17 años tengo un problema de alimentación, un trastorno alimenticio, ustedes lo pueden llamar anorexia, también tuve vigorexia. Los trastornos alimenticios son graves, pero lo que más me preocupa es la gente que habla de los cuerpos como si fuera la nada misma, este es el cuerpo que yo tengo hoy en día”.

Foto: Instagram de Catalina Gorostidi.

Asimismo, la joven reveló que cuenta con un gran equipo de contención: “Si no les gustan mis fotos porque estoy muy flaca y van a comentar sobre eso, no hace falta porque a mí ya me están ayudando, tengo mi equipo de contención, es mi cuerpo y de los cuerpos no se opina”.

Catalina Gorostidi: “Si no les gustan mis fotos porque estoy muy flaca y van a comentar sobre eso, no hace falta porque a mí ya me están ayudando, tengo mi equipo de contención, es mi cuerpo y de los cuerpos no se opina”.

Y cerró, a corazón abierto y esperando que llegue su mensaje a sus seguidores: “Le agradezco a la gente que se preocupa de verdad, pero les digo que tranquilos, que me estoy ocupando de mí, que es mi vida”.