Un juego en la casa de Gran Hermano terminó generando un tenso y picante cara a cara entre Catalina Gorostidi y Santiago “Tato” Algorta.

La reciente ingresante tuvo que decir quién es el más falso dentro de la casa y escogió sin dudar al uruguayo.

Fiel a su estilo explosivo, Catalina lo argumentó con vehemencia y Tato se defendió, desestimando su teoría negativa sobre él.

UN FRAGMENTO DEL TENSO CARA A CARA DE CATALINA Y TATO EN GRAN HERMANO

Catalina: -El más doble cara es Santiago. Esconde mucho su juego y nunca dice las cosas en la cara... Tato me parece el más doble cara de esta casa.

Tato: -Me decís doble cara a mí y nunca me dijiste que era un doble cara. Y después decís que no soy frontal.

Catalina: -Si no me dirigís la palabra, ¿cómo querés que te diga las cosas en la cara? Creo que sos el más doble cara... Vos jugás únicamente por tu conveniencia y a ellas (Luz, Martina y Luchi) las tenés como muñequitas de torta para que te acompañen en tu juego. Lo único que te interesa es llegar vos a la final y no te interesan tus compañeros. No le hablás a nadie, excepto a tu grupo de confianza...

Tato: -Te agarrás de cositas para decir que soy doble cara... Tranqui, yo tengo claro de que no juego así.

Catalina: -¿Te creés intelectualmente superior a nosotros?

Tato: -No. ¿Eso lo pensás vos?

Catalina: -No, para nada.

Tato: -Yo creo que estoy siendo muy frontal... Que me digan que soy falso o doble cara no es una pelotudez.

Catalina: -Es lo que yo vi. Sos el que más se esconde y el que hace las cosas por atrás…

