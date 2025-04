Antes de que los participantes de Gran Hermano 2024 se sorprendan con el ingreso de una nueva mascota, Santiago del Moro presentó a Paris y su conmovedora historia de vida.

“Paris es una perrita de raza galgo de entre 6 y 7 años que fue rescatada de la calle en marzo de 2022. Había sido abandonada en una vereda de la zona de General Villegas (provincia de Buenos Aires), y estaba a punto de parir”, se escuchó en el informe.

“Los vecinos la llevaron a una veterinaria donde le hicieron las primeras curaciones y varios estudios. Apenas dos días más tarde, Paris dio a luz. Todos los cachorritos encontraron rápidamente hogares llenos de amor, que no dudaron en adoptarlos, pero Paris debió pasar un tiempo en la veterinaria curándose de sus heridas. Por el maltrato recibido, perdió la visión de su ojo izquierdo”, agregó.

Foto: Instagram (@santidelmoro)

Y cerró, con las dulces imágenes de la mascota: “Con ayuda médica profesional, paciencia y una gran cuota de cariño, Paris recuperó la salud y hoy es una perrita sana, tranquila y cariñosa; y a pesar de ser adulta, mantiene intactas sus ganas de jugar y disfrutar de la compañía humana. Sin duda alguna, todos los participantes estarán encantados de recibirla para cuidar de ella como lo merece, con enorme alegría. Hoy abro las puertas de mi casa para que le demos la bienvenida a esta hermosa perrita. Paris, muy buena vida en Gran Hermano”.

¡Es muy linda!

Foto: Instagram (@santidelmoro)

EL POLÉMICO ANÁLISIS DE FURIA TRAS RENUNCIAR A GRAN HERMANO 2024

A pocas horas de haber abandonado Gran Hermano 2024 por decisión propia, Juliana “Furia” Scaglione recurrió a las redes para explicarles a sus seguidores las razones de su salida del reality de Telefe.

“Estuve en la casa y ahora rápidamente ya tengo conexión con ustedes. Es una locura, ya estoy con mis michis (sus mascotas), con mi energía y con todo lo que me conecta. Me encanta que de todo lo que hablo, lo que digo, lo que fuera, hacen show y me río mucho”, comenzó diciendo Furia en varios posteos que subió a Instagram Stories.

“Creo que soy mágica, que soy hermosa, que soy fuerte, valiente, poderosa e increíble en un montón de aspectos, pero fue muy bueno que hayan entendido cada palabra que dije y hablo de mi fandom (seguidores), de la gente que me sigue. Gracias por el apoyo, porque sé que costó un montón que entre, verme ahí, todo el aporte que hicieron con los votos y demás”, agregó.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@furiascaglione)

Y siguió: “También quiero agradecer a toda la gente. O sea, ya pisé la calle y la gente me dice ‘Furia, todo bien’. Es tan hermoso el amor que me tienen, el cariño, el afecto, como mi edición o la anterior, traspasó la pantalla y la gente no solo es que te ve detrás de una televisión, o de la compu, del celu, sino que tiene un sentimiento. Te entienden, te comprenden y te apoyan”

“Por otro lado, quiero que entiendan que lo que yo hice fue dejar un efecto, el efecto que yo provoqué, tal vez en la otra edición, y que empezó a explotar ahora, que es un estado que está en ebullición y de repente, ¡boom! También les enseñé un montón de cosas, por ejemplo, para jugar. Hay gente que no sabe, que no tiene que decir los nombres tan alto y otras cosas. Yo, en la casa, en dos semanas, dejé un efecto. Y eso va a empezar a explotar en cualquier momento”, sumó.

Y cerró: “Lo que quiero que entiendan es que estoy bien, estoy feliz, estoy óptima. Y nada, es sólo eso. Si quieren denominarlo como ‘efecto furia’, lo pueden denominar. Les mando un beso enorme. Buenas noches a todos y mañana será otro día”.