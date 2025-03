Para sorpresa de muchos, Juliana “Furia” Scaglione decidió dar un paso al costado de Gran Hermano 2024, justo después de haber acusado a la producción de darle beneficios a Chiara.

“Paso mucho tiempo aburrida y no lo estoy disfrutando. Así que ustedes no tienen la culpa de nada. Es su Gran Hermano, es su edición. Yo siento que el mío lo gané, por más que por números para algunos no sea así. Deseo que gane él o la mejor”, expresó, antes de salir de la casa.

Furia se fue de GH. Foto: X |NairimCory0310

Luego de aclarar que su forma de jugar no va en consonancia con el código de esta edición, Furia se fue. Y fiel a su estilo, ni bien recuperó su celular, les dedicó un contundente mensaje a sus fanáticos.

EL MENSAJE DE FURIA TRAS SALIR DE GRAN HERMANO 2024

Juliana “Furia” Scaglione les envió un mensaje a sus seguidores de X ni bien salió de la casa de Gran Hermano 2024.

“¡Hola! Gracias por todo el apoyo. Los amo, furiosos”, sentenció, buena onda.