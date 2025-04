Juan Etechegoyen informó que el hijo menor de Amalia Granata, Roque, fue internado en el Hospital de Niños de Rosario. El periodista habló con la diputada de la provincia de Santa Fe, quien aseguró que su niño de 8 años ya está bien.

“Gastroenteritis, se deshidrató por los vómitos y le subieron los glóbulos blancos. Lo internaron, le pasaron suero y ya está bien”, le dijo la funcionaria al periodista tras ser consultada al respecto.

Amalia Granata disfruta con sus hijos y Leo Squarzon en sus vacaciones de verano en Punta del Este.

Al final, Amalia destacó la atención por parte del personal médico que atendió a su hijo: “La verdad que la gente del Sanatorio de Niños de Rosario son unos genios, les re agradezco a los pediatras”.

Amalia Granata en diálogo con Juan Etchegoyen (Foto: X/@JuanEtchegoyen).

AMALIA GRANATA CONTÓ CÓMO FUE EL REENCUENTRO DE SU HIJA UMA CON EL OGRO FABBIANI

Amalia Granata contó en diálogo con Marina Calabró cómo fue el reencuentro de su hija Uma con el Ogro Fabbiani: “Se reencontró con el padre y con sus hermanos. Me dijo que hablaron y que está todo bien. No se veían hace cuatro años".

“Yo estaba en Santa Fe y sabía que el domingo se iba a reencontrar con el padre, entonces hablé con ella por teléfono y le pregunté. Y me dijo que no sabía si ir o no al hotel donde estaba concentrando”, agregó.

