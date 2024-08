Amalia Granata hizo atragantar al novio de su hija, Uma Fabbiani, en la primera comida familiar con una tremenda advertencia.

La diputada contó en el programa que conduce Ángel de Brito en Bondi que el joven que sale con su hija le cae bárbaro, pero le dejó los tantos claros desde el inicio de la relación.

AMALIA GRANATA LE HIZO UNA TREMENDA ADVERTENCIA AL NOVIO DE SU HIJA, UMA FABBIANI

Ángel de Brito: -¿Cómo es la relación madre-hija?

Amalia Granata: -Bárbara.

Ángel: -¿Con la adolescencia no se complicó?

Amalia: -Mucho. Aparte tiene novio. ¡Pobre chico! Él es un divino, a mí me encanta. El otro día estuvieron peleando…

Ángel: -¿Con qué temas chocás con Uma?

Amalia: -Con el tema de las salidas, el alcohol. Pero el novio me encanta porque la cuida. Me gusta cuando sale con él porque siento que la cuida. Él tiene 18 años... El otro día le quisimos dar una sorpresa a Uma y lo invité al novio a comer por primera vez a mi casa. Yo ya lo conocía, pero era la primera vez que venía a comer en familia. Lo miré y le dije “disculpame, pero lo único que te pido es que no la dejes embarazada porque te reviento”.

Ángel: -La suegri...

Amalia: -Y me dijo “no, no. Está bien, está bien”. Y le dije “es lo único que te pido porque te mato”. Después, todo bien. Ahora viene siempre a casa. Están mucho en su cuarto.

Ángel: -¿Y si pasa? Hay mucho embarazo adolescente.

Amalia: -Y me haré cargo yo. ¿Qué querés que haga? Uno más. Ahora le di una llave para el cuarto. Pero bueno, que se cuide. La tiene re clara y el chico es divino, pero todo puede pasar.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.