Después del furor porque Horacio Pagani ganó algo de dinero en la lotería, el periodista está atravesando un mal momento. ¿Qué le pasó? Fue estafado en la calle.

En este contexto, contó de qué manera fue estafado en la calle por un grupo de delincuentes que le hicieron creer que su auto tenía un grave problema que, en realidad, no tenía.

Estafaron a Pagani. Foto: Radio Mitre

“Me estafaron. Fue una pyme de estafadores. Participaron nueve personas. Me fui de acá de forma urgente por la calle Jean Jaurés y cuando llegué a Bartolomé Mitre un tipo que cruzaba la calle me señala y me dice: ‘Guarda la rueda derecha’. Seguí una cuadra más, no le di bola, pero cuando llego a la esquina de Rivadavia, otra persona me dice: ‘La rueda derecha’. Y cuando le pregunté qué le pasaba, me dijo que se movía”, contó en Radio Mitre.

ASÍ ESTAFARON A HORACIO PAGANI EN LA CALLE

Horacio Pagani reveló que a medida que avanzaba con el auto varias personas, según él complotadas, le decían que una de sus ruedas estaban mal, hasta que les hizo caso y dejó que interviniera un supuesto mecánico que estaba ahí mismo.

“Empezaron a laburar ahí abajo. Qué sé yo; miraba y se movía el volante para un lado y para el otro. ‘Acá, a la vuelta, hay una casa de repuestos. Podemos ir a ver’, me dijo. Uno de los dos se fue y llamó por teléfono diciendo que iba con el dueño de la casa de repuestos...”.

Antes de cerrar, Pagani contó que el falso arreglo le salió 1.800.000 de pesos. “Cuando fui a un mecánico amigo, me dijo que no me hicieron nada. ‘Te pusieron grasa en el que tenías y no te hicieron nada. Esto no se rompe nunca’, me explicó. No pude dormir esa noche. Fue mucha plata”, sentenció, angustiado.