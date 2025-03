Un supuesto antipático gesto de Mauro Icardi provocó la bronca de un tatuador amigo de Wanda Nara, quien salió a blanquear los trapitos sucios del futbolista y la China Suárez, además de revelar las preguntas incisivas de la empresaria sobre la pareja.

“Hace un tiempo que no me hablo con Mauro...”, confesó Gabriel Badía en una nota con Intrusos, luego de explicar que no le tapará el Wanda gigante de su antebrazo.

Entonces, una colaboradora del artista aseguró que Icardi lo bloqueó, tras lo cual el tatuador aclaró que motivo fue que “le pedí las fotos y no me las mandó”. Es que el muchacho pretendía promocionar su negocio con las imágenes de los famosos.

Mauro Icardi y China Suárez. (Foto: @sangrejaponesa)

Por eso concluyó irónico sobre la reacción tras los tattoos que le había hecho a la China y a Mauro: “Capaz que cambió de teléfono. No contestó más”.

LAS PREGUNTAS INDISCRETAS DE WANDA NARA SOBRE LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI

Entonces, Gabriel Badía se tentó cuando Andrea Taboada indagó sobre las dudas de Wanda Nara: “Me preguntaba cosas de la pareja... No me puedo meter en ese terreno”.

Sin embargo, la colaboradora del tatuador confirmó que Wanda quería saber si Mauro Icardi y la China Suárez “se besaban y eran cariñosos”.