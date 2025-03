El actor estadounidense Richard Chamberlain, reconocido en todo el mundo por sus recordados papeles en las miniseries El pájaro canta hasta morir y Shogun, murió este sábado de un paro cardíaco en Hawái. Tenía 90 años y trabajaba desde la década de 1960 en el espectáculo.

Chamberlain se hizo famoso en esa década por interpretar al protagonista de Dr. Kildare, una serie médica pionera en la televisión estadounidense. Su papel marcó un antes y un después en los dramas médicos televisivos ya que dejó una huella que perdura en hasta la actualidad en series como ER Emergencias o Grey’s Anatomy.

Pero además de este trabajo, el actor continuó cosechando éxitos en la televisión. En los años 70 y 80, brilló en varias miniseries y películas que lo convirtieron en una estrella internacional como Shogun y El pájaro canta hasta morir, ambas emitidas en Argentina numerosas veces por el recordado Canal 9 Libertad de Alejandro Romay.

En Shogun (1980), una miniserie histórica que adaptaba la novela de James Clavell, Chamberlain dio vida a un marinero inglés que se ve envuelto en los complejos conflictos del Japón feudal. En esta serie, Chamberlain cruzó caminos con otro actor legendario: Toshiro Mifune, lo que hizo que esta producción se convirtiera en un fenómeno cultural.

En El pájaro canta hasta morir (1983), adaptación de la exitosa novela romántica de Colleen McCullough, interpretó a un sacerdote que se enamoraba de una joven mujer en una historia que dura varias generaciones y que capturó la atención de audiencias de todo el mundo.

LOS INICIOS DE RICHARD CHAMBERLAIN, EL ACTOR QUE MARCÓ UNA ÉPOCA EN LA TV MUNDIAL

Nacido en Beverly Hills en 1934, Richard Chamberlain tuvo una infancia marcada por la dificultad, en particular por el alcoholismo de su padre. A pesar de los retos, logró graduarse con una licenciatura en Artes de la Universidad de Pomona y sirvió en el ejército estadounidense durante la Guerra de Corea.

Al finalizar su servicio, Chamberlain se volcó al teatro, forjando una sólida carrera en Broadway antes de dar el salto a la televisión con Dr. Kildare (1961-1966). En los años siguientes, el actor probó suerte en Broadway con obras como Breakfast at Tiffany’s (Muñequita de lujo), My Fair Lady (Mi bella dama) y The Sound of Music (la novicia rebelde).

Chamberlain participó también en una variedad de películas de renombre, entre ellas sus versiones de los clásicos de Alejandro Dumas como Los tres mosqueteros (de Richard Lester), El Conde de Montecristo y El Hombre de la Máscara de Hierro.

LA CARRERA CINEMATOGRÁFICA DE RICHARD CHAMBERLAIN

En los años 80, su presencia en la pantalla grande continuó con un papel principal en Las minas del rey Salomón (King Solomon’s Mines, 1985) y su secuela, En busca de la ciudad perdida (Allan Quatermain and the Lost City of Gold, 1986), ambas co protagonizadas por Sharon Stone.

También en esta década protagonizó una versión televisiva de The Bourne identity, la serie de novelas de espías que luego llevó a la pantalla grande Matt Damon entre 2002 y 2016. En las décadas siguientes, el actor alternó entre series de TV, telefilms y prestó su voz a varias producciones animadas.

A pesar de su éxito y fama, Chamberlain llevó una vida privada reservada. En 2003, después de años de rumores, decidió revelar públicamente su homosexualidad y ese mismo año, presentó sus memorias, Shattered Love, en las que compartió sus experiencias personales y profesionales.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.