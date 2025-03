Desde que blanquearon que comenzaron una nueva historia de amor, Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi no se despegan y asisten a todos los eventos familiares.

En esta oportunidad, el hermano de la actriz y cantante, Agustín Suárez, cumplió años y la parejita no dudó en decir presente junto a otros seres queridos.

Felices por el gran momento que atraviesan en lo personal, la China no dudó en compartir en las redes la postal de la reunión a puro cariño y amor.

LA FORTUNA QUE EXIGE WANDA NARA A ICARDI POR LA CUOTA ALIMENTARIA Y EL EXCÉNTRICO PEDIDO QUE SORPRENDIÓ

El fuerte litigio legal que tiene enfrentados a Wanda Nara y Mauro Icardi por la cuita alimentaria de las hijas que tienen en común, sigue dando tela para cortar.

Ahora, la abogada del futbolista, Lara Piro, sorprendió al ahondar en la causa que la empresaria lleva adelante contra su ex: “Entre las cosas que Wanda Nara está pidiendo, hay un avión privado discrecional. Y no se puede tener los beneficios de la casada con los goces de la soltera”, lanzó la letrada en un móvil que dio para Viviana en vivo.

“Empezó diciendo 300 mil dólares, pero no quiero hablar de números porque me da vergüenza ajena”, agregó, tras conocerse que ahora el monto pedido habría quedado en 50 mil dólares todos los meses.

“Yo voy al supermercado, no sé ustedes. Yo calculo que Wanda Nara, por ser una estrella, no irá. Yo voy al supermercado y digo, no necesitamos para llenar unos changos esa cantidad de dinero”, cerró Lara, picante.