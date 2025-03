Fiel usuaria a las redes sociales, Marisol abrió su corazón y compartió su dolor en una profunda carta que subió a su cuenta personal de Instagram en el día que hubiera nacido el hijo de su expareja, Martín “el Chino” Ku.

“Hoy, probablemente, hubiese sido el día más feliz de mi vida. Hoy, lunes 17 de marzo, hubiese nacido Merlín. Merlín me dio y me quitó vida. Llegó por sorpresa. Fue el regalo más dulce y amargo que tuve. Llegó sin imprevisto, pero nunca se terminó de ir. Y es que existe algo llamado ‘microquimerismo fetal’ que es básicamente células del bebé que se desprenden y viven por siempre dentro de la madre”, comenzó diciendo Marisol.

“Pero no es solo por eso que Merlín nunca se fue. Yo a Merlín lo pienso todos los días. Lo llevo a todos lados, vamos a caminar los dos, disfrutamos juntos de un rico café, conocemos a otros pequeños. Todavía pienso en que podríamos dormir las mejores siestas haciendo cucharita, o que podría enseñarle canciones de Justin Bieber y mirar películas viejas de Disney. Pero no. Merlín vino por un período muy cortito de tiempo”, agregó.

Por: Fabiana Lopez

Y siguió: “Me dejó el corazón tan roto que después de eso nada podía ser lo peor, porque lo peor lo vivo todos los días de mi vida con su ausencia. Claro que es cierto eso de ‘el tiempo sana todo’, pero no hay tiempo que sane su falta en mis brazos”.

“Me costó tiempo asimilarlo, pero soy su mamá. Soy mamá. Quizás no lo tengo a upa, ni me despierta a mitad de la noche con sus llantos, pero él me eligió a mí. Y hay muchas mujeres en este Planeta que podrían haberle dado mucho más de lo que yo tenía para ofrecerle, pero él quiso gestarse y quedarse en mí. Y ese, es mi mayor premio y consuelo”, añadió.

Y cerró, a flor de piel: “Hoy, hubiésemos nacido los dos. Feliz vida eterna, mi amor. Espero algún día, cargarte en brazos, darte todos esos besitos en el cuello, oler tu olorcito a bebé, y sacarte muchas sonrisas. Pero por ahora, me conformo con que vos me cargues a mí”.

PEPE OCHOA ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS LAS CRÍTICAS POR FILTRAR EL EMBARAZO DE LA NOVIA DE MARTÍN KU

Luego del dolor que generó la pérdida del embarazo que dieron a conocer Martín “el Chino” Ku y Marisol Saunzag, todas las críticas apuntaron a Pepe Ochoa, quien había sido el encargado de dar a conocer prematuramente la noticia. Y lejos de pasar por alto la pol{emica que se armó, el panelista de LAM pidió disculpas.

“Bueno, obviamente me gustaría empezar con este tema porque me parece que está bueno reflexionar sobre lo que pasó. Quiero decirle a toda la gente que yo no me escondo, parte de mi trabajo es la información y esta fue una que yo di. Hoy soy protagonista de esto porque fui quien contó el embarazo de Marisol, y ayer ella hizo una historia contando que lo perdió”, comenzó diciendo Pepe en su programa de streaming de Bondi Live.

“Quiero reflexionar porque no es un tema para debatir. Obviamente, pude entender muchas cosas a raíz de lo que sucedió cuando conté la información. Para los que no saben, yo al otro día (de dar a conocer el embarazo) salí a pedir perdón”, siguió.

Foto: Captura de video de X (@TronkOficial)

Y agregó: “Me di cuenta que puedo tomar la postura del periodista y de la información y defender eso, pero elijo reflexionar lo de mi parte humana porque en su momento pedí disculpas, vuelvo a pedir disculpas, y me llamo a mí a la reflexión de qué tipo de comunicador quiero ser de ahora en adelante”.

Y siguió: “No soy mal tipo, no soy mala gente, no me importa dar una primicia a costa de esto que les pasó a ellos, y la realidad que mi reflexión tiene que ver un poco con eso. Hoy, con el diario de lunes, entiendo que no hay nada que pueda decir y que esté a la altura de la situación que ellos dos están viviendo hoy, por eso les mando un abrazo enorme”.

“Pero no tengo mucho más que eso porque la realidad es que no hay mucho más para decir porque en su momento reflexioné y sigo reflexionando hoy, y creo que más allá de si me habilitan o no me habilitan, evidentemente los tres meses sí son importantes y que tal vez también en el momento que ellos estaban viviendo, tal vez sumarles esta cuestión mediática no fue lo mejor”, remarcó.

Y cerró: “La realidad de todo esto es que me parece que está buenísimo el debate, que si todos me quieren cancelar, tienen todo el derecho de hacerlo. Simplemente, voy a decir que estoy acá y que, si me mando una cag…, obviamente puedo pedir perdón porque no se me caen los anillos”.