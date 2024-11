En medio de los rumores que afirman que Martín “el Chino” Ku le fue infiel a su novia, Marisol, y que el motivo sería la infidelidad de él con Gisela Gordillo (la mamá de Tomás Holder), la joven le hizo frente a las especulaciones en una nota que dio a Socios del Espectáculo.

“Él me dijo que (el de las fotos y video) es otro chino, le creemos. Yo le quiero creer. Nosotros no tenemos pareja abierta. Vi el video, pero me da un poquito de vergüenza ajena. Bizarro”, comenzó diciendo la joven en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece.

“Es demasiado parecido. Es mi novio hace 5 años y yo lo veo bastante parecido. No me enoja, yo no los vi chapando. Chicos, yo llego a ver que está chapando y soy la primera en pegar un grito en el cielo. Eso me molestaría bastante porque respeto mucho mi relación”, agregó.

Martín Ku y su novia Marisol Saunzaga (Foto: captura Telefe)

“No perdonaría una infidelidad. Un permitido es una cosa, pero esa no era María Becerra, era la mamá de Holder. Pero bueno, está todo bien entre nosotros. Ya hablamos lo que teníamos que hablar, está todo bien”, siguió.

Y cerró, firme con sus palabras: “Obvio que hubo charla. Él y yo somos una pareja y todas las parejas tienen sus momentos. A mí hay cosas que me molestan y a él también debe haber cosas que le molesten de mí, pero todo es charla”.

Foto: Instagram

ASÍ MARTÍN KU HABRÍA ENGAÑADO A MARISOL CON LA MAMÁ DE TOMÁS HOLDER

En medio de los rumores de separación que revolotean cerca de Martín Ku y su novia Marisol, se barajan el nombre de dos mujeres con las que él le habría sido infiel. Una sería Flor Regidor, su excompañera de Gran Hermano 2023. La otra, la mamá de Tomás Holder (también excompañero del reality), Gisela Gordillo.

En este contexto, Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live cómo habría sido el modus operandi de El Chino para engañar a su novia con Gisela, lo que implicó viajar a escondidas hasta Rosario para, según el comunicador, encontrarse con ella a escondidas.

“Tengo más datos de la infidelidad de Martín a su chica de toda la vida. Marisol está devastada. Pregunté si lo de la mamá de Holder fue la única infidelidad y me dicen que hasta el momento, comprobable, sí, por mensajes que se mandaban por Instagram”, agregó.

Se filtró que echaron a Martín Ku de la ceremonia de los Martín Fierro. Foto: Instagram

Y cerró: “Martín tenía un modus operandi para engañar a su novia. Fue detallista en pensar la estrategia para poner en marcha el plan que podría llamarse cínico porque todo lo que me voy enterando es escalofriante”, aseguró el periodista.